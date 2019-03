Sano se: Mikkelissä harjoitetaan sulle mulle -kuntapolitiikkaa, jolla ei talouden suuntaa korjata

Hei te Karastin seuraajat, mitä jos lähtisitte seuraamaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on luvannut antaa seuraajilleen iankaikkisen elämän taivaassa. | Viesti

Ainakin 15 viime vuotta on Mikkelin surkuhupaisat politiikot tehneet suureen ääneen talouden sopeutusohjelmia, joista loppupelissä on jäänyt käteen vain verojen korotus. Demokratia toimii vain jakopolitiikan välineenä, sulle-mulle kun jaetaan, niin hyvin menee, mutta sopeutukseen se ei sovi ja helpointa on verojen korotus. Tätäkö on yhteisten asioiden hoito. | Ihan surkeita lapasia kaikki!

Missä on Mikkelin päättäjien talousosaaminen? Tyytyväisenä nyt Keskusta, Sdp ja vihreät myhäilevät. Onneksi on olemassa aina toisen tasku, jolla voi käydä. Taskut vaan voivat loppua. Verenkorotus käyttömenoihin? Nyt alkaa uuden kotikunnan etsintä. | Tyrmistynyt

Keskustan vaalitilaisuudessa yksi ehdokas tarjosi minulle pientä näkkileipäpalaa, toinen teepussia ja viesti oli selvä. Vanha, sairas ja köyhä ei mitään muuta tarvitsekaan. | AES

Upeeta mahtavaa! Satu ja Markku pelastavat vanhukset ja lapsemme nostamalla veroja ja ottamalla lisää velkaa. Kiitos oikein paljon demarit! | Köyhä Pappa

Tällä palstalla Ma 11.3 ollut viesti ei ollut minulta. | Seija Hyytiäinen Ristiina

Miten Satu Taavitsainen luulee Mikkelin pärjäävän kun kaikki pitäisi saada ilmaiseksi. Kyllä vanhemmilla pitää olla vastuu maksuista, varhaiskasvatus ynnä muut. Jopa velkoja ei saisi laittaa ulosottoon. Kyllä veroäyrin korotukselle näyttää olevan tarvetta. | Huolestunut eläkeläinen

Erittäin hyvät kirjotukset Marja-Leena Rannalta ja Tapio Kososelta. Olen kanssanne täysin samaa mieltä. Hyvää kevään odotusta kaikille! | Meiju

Mikkelissä on pian Suomen korkeimpiin kuuluva veroäyri. Palvelut ovat kuitenkin heikentymässä esim. kulttuurin ja terveydenhuollon osalta. Kallis kouluremontti syytä panna jäihin. Syytä harkita muualle muuttoa. | Missä vika?

Kokoomus ainut vastuunkantaja kaupunkiin taloudessa. Demarit vie keskustaa kuin pässiä narussa. | Tarkkailija

Pertti Hölttä voisi itse palkkautua Essoteen tekemään tulosta. | Loppuunajettu