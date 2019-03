Sano se: Miksi äänestää kun lehdet kertovat jo etukäteen, kuka valitaan eduskuntaan?

Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun entinen urheilusankari moittii kaikkensa antaneen uransa päättävän urheilijan. Tämä jos mikä on epäurheilijamainen käytös. Kahden vuoden selostuskielto tai anteeksipyyntö. | Urheilua arvostava

Essoten pitää toimia finanssialan tavoin, sulkea konttoreita ja lisätä muita palveluja. Siis jatkossa kun tarvitaan leikkausta niin asiakas suuntaa Otto-automaatille ja poistaa pahan itsepalveluna? | Kommentti

Kenen aloitteesta koululaiset saavat ilmaiset linja-autokyydit? Mitkä on perustelut että näin on päätetty? | SMS

Minulla on viisi lasta, talo kaksi autoa ja moottoripyörä. Lapsissa on tulevaisuus. | Höh

Erikoissairaanhoidon rapautuminen Mikkelissä sekä muualla johtuu hoitojen keskittämismääräyksistä ja sairaaloiden jakamisesta laajan ja suppean päivystyksen sairaaloihin. Sieltä pitäisi purkaa tehtyjä päätöksiä. Vaativat hoidot on aina osattu keskittää. | Lääkäri

Ilmastovouhotuksessa näkyy vihervasemmistolaisen opettajiston ja median harjoittama lasten ja nuorten rikollinen aivopesu. Täysin sairasta aikuisilta tällainen. Ja uskomatonta totalitarismia! | Ilmasto toivottaa rauhaa

Länsi-Savo 17.3. Ester ja Osku ! Kunnioitan päätöstänne. | Viesti

Ilmastonmuutoksesta huolestuneille: maapallo ei ole vielä vaarassa tuhoutua - elollinen vain. | Jiitee

Miksi Alfa Tv ei näy aamupäivisin vaikka ohjelmat on lehdessä. Ruutuun tulee Ei ohjelmaa saatavilla. | Kuka tietää vastauksen?

Koululaiset ovat kiihkeästi vaatineet ilmastotekoja. Toivottavasti käynnistävät samalla kiihkolla omat ilmastotalkoot: lopettavat tarpeettomat mopopärinät, jättävät big macit ja kebabit, turhakkeiden nettiostot, vaateostot muodin vuoksi, jne. Vai onko heidän todellinen viesti, että "ne muut hoitaa", ei me? | Mitä isot edellä

Koska kaikki lehdet kirjoittavat etukäteen ennen vaaleja, kuka on jo pääsemässä eduskuntaan, on turhaa käydä edes äänestämässä! Tämä jos mikä on vaaleihin vaikuttamista. Miten muut ehdokkaat voivat hyväksyä tällaista jaottelua? | Kotiin jäävä äänestäjä