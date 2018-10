Sano se: Erosin liitosta niin ei tarvitse Rinteen takia lakkoilla

Sinä joka kävit keilaamassa Mikkelin keilahallissa lauantaina 20.10. Taisi tulla kengät tarpeeseen jotka varastit, ei tarvii kiitellä. | Kaikkea sitä näkeekin

Erosin just liitosta. Ei tartte ainakaan Rinteen takia lakkoilla. | Pete

Hallituksen syvästä epätoivosta kertoo se, että "kypäräpäinen" papisto (L-S 22.10.) on rekrytoitu kertomaan, minkä puolueen jäsenet pääsevät taivaaseen. Saarnoista tulee takuulla mielenkiintoisia. Vähemmästäkin on kirkosta erottu. | Ma

Rinteen ja vihreitten lehmänkaupat vei edellisessä hallituksessa 100 t työpaikkaa ja kaksinkertaisti valtionvelan. Nyt työpaikat lisääntyy rajusti. Velka on hallinnassa. SAK kiittää lakoilla. | Viesti

Menin kysymään muutaman tiukan kysymyksen vihreiden vaalikopilla markkinoiden aikaan. Koska olimme eri mieltä maahanmuutosta, naiset siellä antoivat ymmärtää, että meillä ei ole mitään puhuttavaa. Sanoivat vielä, että mitä minä heille tulen näistä puhumaan. Hyvänen aika, mitä ne siellä kopilla sitten tekevät elleivät keskustele asioista? Sehän on näiden henkilöiden tehtävänä siellä, tai pitäisi olla. He ovat politiikassa, ja heidän politiikkaa saa kritisoida. | Aikoihin on eletty

Enstolle: Minulla päinvastainen kokemus. Erikoisliikkeillä paremmat kokonaisuudet ja asiantuntemus. Mutta tuliko "sata vuotta" vanhan Lumme Energian ikään 2 nollaa liikaa? Hehheh... | Keijo



Kiitos Kalevi Tarkkanen hyvästä ja selventävästä kirjoituksesta L-S 19.10. Olen täysin samaa mieltä. Nythän ay-liike on pomo, ei valtio. | Jussi Kimari Mikkeli

Suomen perustuslaki edellyttää, että presidentti ja pääministeri puhaltavat yhteiseen hiileen. Niinistö on sanonut: "Eheys taataan vain, jos oikeudentunto vallitsee." Nyt hallitus on kaukana siitä ja syyttää työläisiä. | Oikeus kuuluu kaikille

Ay-liikkeet lakkoilevat, jottei minun kannattaisi jatkossakaan palkata työntekijöitä. Jos sattuu laiska tai muutoin tyhmä tekijä, hänestä ei pääse eroon... tai pääsee, mutta puoleen vuoteen ei voi palkata toista tekijää, koska laiska suojattu lailla? | Yrittäjä Pekka

Nyt on tullut sopiva hetki kieltää poliittiset lakot. ay-liike vastuuseen menetetyistä euroista, sekä keräämään itse jäsenmaksut. | Alamäki?

Kiitos Keskussairaalaan. | Eeva Prokkonen

Jenulta asiaa 19.10. Sivistysvaltion etu lienee huolehtia myös niistä nuorista, joiden tie ei ole yhtä sileä kuin toisten ikäistensä. | Vai kuinka?

Ympäri maailman paljastunut että sadat papit ovat seksuaalisesti hyväksikäyttäneet tuhansia lapsia. Paasaavat moraalista. Miksi itse? | Moraali mitä?

Taloyhtiöllä ei ole varaa lämmittää harakoiden pyrstöjä. Kylvetään siis ovet ja ikkunat kiinni ja ajatellaan myös toisiakin saunojia. | Joutavaa jorinaa lauteilla