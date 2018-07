Sano se: Olemme kärsineet yli kaksi vuotta pihassa metelöivästä koirasta

Mekin olemme kärsineet yli kaksi vuotta pihassa metelöivästä koirasta. Erityisesti viikonloput ja juhlapyhät koiran on annettu huutaa. Kesän ajan eläin on kirkaissut hereille klo 6.30 päivittäin ja myös 5.30, vaikka hiljainen aika on 22—07. Koiran omistaja vaikuttaa jopa nauttivan toiminnastaan. Metelillä on ollut isoja terveyshaittoja ja se on vaikuttanut koko perheeseen ja on myös muita ihmisiä kärsimässä. Olen siirtymässä osittain kodistamme muualle, jotta selviydyn. Myötätuntoa kaikille, joiden kotirauhaa häiritään. Asian vakavuuden ymmärtää vasta kun omalle kohdalle sattuu. | Mielipide