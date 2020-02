Sano se: "Perustakaapa ristiinalaiset sinne Ristiinaan yksityislukio"

ihan karseata on seurata tämän vihervassuhallituksen rahantörsäystä meidän veronmaksajien rahoilla. Ostellaan premium+ bemareita, vaikka entiset on vielä toimivia ja käytössä edelleen, varmaan sen ylimitoitetun kaveriavustajaporukan kuskaukseen.

Hyvävelipäätökset ja korruptio vaikeasti todistettavissa, jos hallinnolla ei omaatuntoa eikä omavalvontaa. Jossain kyllä mättää, kun mm. kivikasalla tehdään rinnetontteja ja luvat muokataan jälkeenpäin.

Mikkelin kaupunki pitää putsata pöytä puhtaaksi ja ottaa ulkopuolinen taho joka selvittää epäselvyydet. Selvitys on tuotava myös meille Mikkeliläisille.

Nyt jos Mikkelin päättäjillä yhtään järkeä, ei mukaan kannattamaa Savonlinnaa kulttuurikaupungiksi. Maksaa vielä monta miljoonaa. Velkaa muutenki.

Hyvä Satu. On syytä selvittää, mitä Mikkelissä saa sanoa ja kuka.

Eikö Satu Taavitsaisella ole enää muuta tekemistä kuin jatkuvasti ruikuttaa ja valittaa jostakin? Todella säälittävää seurata hänen toimintaansa, joka aiheuttaa Mikkelille enemmän haittaa ja ongelmia kuin kaikki muut haasteet yhteensä.

Kiitokset tosi upeista Wanhojen Tansseista! Kyllä jäähalli on paras paikka tansseille.

Satu Taavitsainen on hyvä, että olet ottanut häpeällisen asian päivänvaloon. Lahjonta kiristys uhkailu. Toivottavasti tulee julki mihin päättäjät ja esim rakennusvalvonta on sotkeutunut.

Perustakaapa ristiinalaiset sinne Ristiinaan yksityislukio.

Julkaiskaapa nyt viimein se sopimus, jossa Mikkelin veronmaksajat on sitoutettu ylläpitämään lentokenttää puolustusvoimille? Jos ko. sopimusta ei ole niin olisiko syytä lopettaa myös siitäkin asiasta valehtelu.

Voiko tämän tyhmempää säästämistä olla kuin vähentää peruskoulusta oppitunteja. Siinä sitä on brändiä kerrakseen. Kyllä täältä on pois muutettava, on tämä niin käsittämätöntä.

Lisää Mikkelille koordinaattoreita ja vaikka ilmastokoordinaattorille tueksi ilmastopäällikkö ja eikun torille paljuun hautomaan lisää kehitysmunia.

YE-everstiluutnantti on keksinyt ikiliikkujan ja se on lukiokoulutus. Valtionapua tulee enemmän kuin kustannuksia, säästöt muuttuvat tappioiksi. Onneksi tämä on evp, muuten meidät hukka perisi.

Isot kiitokset Mlin kaupunginorkesterille upeasta, kiintoisasta "2x 4 Vuodenaikaa"- konsertista. Pieni, mainio orkesterimme: Mlin kokoinen vetovoimatekijä! Kunhan Mli ymmärtäisi pitää Mikaelin puitteet kunnossa. Saatu päättäjien isoin odotuksin Stadium: sen vetovoima?

Joo, ei kannata latutiedoissa ilmoittaa jos ensilumen ladulla on hiihtokilpailut. Käyköön jokainen erikseen katsomassa mikä on tilanne.

Satu Taavitsaista lyödään kuin... Entä jos Satu on oikeassa? Kaupungin leväperäinen taloushallinto on ajanut lafkan suohon, josta se ei ikinä nouse.

Kuka suunniteltujen koulurakennusten rakentajista takaa homeettomuuden? -Ei kukaan. Keski-Euroopassa pidetään kunnia-asiana säilyttää kulttuurisesti arvokkaita kohteita.

Kaksi asian ytimestä puhuvaa mielipidekirjoitusta perjantain lehdessä. Samoja olen itsekin ajatellut. Miksi päättäjät ette tartu onkeen, kun teille oikein rautalangasta väännetään mallia? Ruvetkaa edes puhumaan ääneen ja samalla lakatkaa riitelemästä.

Vaalit aina tulossa