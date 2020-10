Sano se: Kokoomus ja perussuomalaiset, lopettakaa maskisuosituksista mäkättäminen!

Kuinkahan monella pienituloisella on varaa ostaa Marinin mainostamaa Halo from Northin Kaarna-bleiseriä hinnaltaan 390 e?

Aikaa muuhun vaan ei työllisyyden hoitoon

Kaipola ei ollut enää kannattava toisin kuin Marin väitti. Paperin kulutus on romahtanut, lehdet luetaan ja muu asiointi hoidetaan diginä. Tulevaisuudessa vielä enemmän kuin nyt. Pitäisi arvostelijan tutkia, eikä hutkia.

Digilehti

Orpolaiset ja persut, korona hyökkää laajalla rintamalla. Te vain mäkätätte puolen vuoden takaisista maskisuosituksista. Jos te jatkatte tällaista asioiden hoitamista, me hävitään tää sota.

Huolestunut

Hyvät pienten lasten vanhemmat ja tulevat vanhemmat; haluatteko todella 200-paikkaista päiväkotia Launialan koululle? Siitä päätetään pian! Vai olisiko pienemmät uudet yksiköt teistäkin parempia?

Aika toimia nyt

Toivottavasti sinulle tuli hyvä mieli, kun varastit Rouhialan hautausmaalta isovanhempien haudalta kynttilän. Itse asun toisella puolen Suomea.

Pahalta tuntuu

Nimimerkille Vapaa: en ole konservatiivi enkä hyväksy väkivaltaa. Kysyin vain kuinka kauan antaisit kadulla istujien tukkia pääkadun ruuhka-aikaan.

Kunpa puhe tehoaisi

Urheilupuistossa on kuntoportaita ja osa jopa katoksen alla. Moni muukin on samaa mieltä kuin JP: Tuhlaaminen on lopetettava!

Näin on

Ihana ja upea ystäväni! Kiinnititkö jo lyhdyn postilaatikkoon? Muista D-vitamiini, kasvikset, syvään hengitys ja lyhty.

Lyhtyä ostamassa

Teidän mikkeliläisten suhtautuminen Savonlinnaa kohtaan on ollut sivistymätöntä, ylimielistä, lopulta säälittävää. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.

Luotto ja maine meni