Sano se: Eihän eläkeputki saa olla mikään työelämän tavoite!

Sydämellinen kiitos koko Essoten porukalle 9.12. jotka autoitte pahaa verenvuotopotilasta selviämään hengissä. Läsnäolollanne ja taidoillanne hoiditte. Alkaen ambulanssissa, leikkaussalissa ja osastolla. Sydämellinen kiitos myös naapurille.

Kiitollinen toipilas

Tämä Suomi on oikeusvaltion irvikuva, kun Räsästä syytetään uskonnollisen vakaumuksen noudattamisesta, jossa ketään ei uhata millään. Mutta samaan aikaan tuodaan maahan maailman hirvittävimmän järjestön naisia joita ei muka voida syyttää. Jo pelkkä kuuluminen ihmisyyttä vastaan olevaan järjestöön, se on riittävä peruste syyttää. Näin toimitaan ulkomailla, mutta ei täällä. Tämä hallitus ei ole meidän hallitus.

Kommentti

Kylläpä on tyylikäs jouluinen piha Annakodissa.

Viesti

Vihreä ulkoministeri ei saa Suomen kansalaisia Lontoosta kotiin mutta Isis-naiset lapsineen saadaan lennätettyä Suomeen, maksoi mitä maksoi.

Emolan joenvarren talossa ja pihalla upeat jouluvalot ovat ilahduttaneet työmatkalaista.

Mielipide

Sano Nykyhallitukselle, ja erityisesti Vihreille, Al-holin leiriläisten asia tuntuu olevan niin tärkeä, että se menee suomalaisten terveyden ja turvallisuuden edelle. Ei jatkoon!

Tekstari

Menikö tekemämme turha työ jälleen hukkaan? Nimittäin Urpolaan rakenneltiin kaikessa hiljaisuudessa tekojääkenttä! Mutta sitä ei ehkä saakaan käyttää ko. paikassa? Siispä asiantuntijatko jälleen työn touhussa.

Veronmaksaja

35 vuotta väsyneelle: Eihän se nyt niin ole 10 vuoden päässä oleva eläkeputki on joku tavoite! Se on niitä varten joita uhkaa irtisanominen tms. tapahtuma. Kannattaisikohan eläputkihaaveiden sijaan tehdä jotain tuolle väsymykselle ja valmistautua siihen että kymmenen vuoden päästä eläkeikä on luultavasti noussut lisää.

Myös -66 syntynyt

Kiitos

Olipa typerä ehdotus, että Jukuripelaajia alettaisiin rokottaa ensin, sehän se pelastaa kaiken. Häpeä ehdottaja.

Tekstiviesti

Suosittelen kaikille kunnallispolikoille kuunneltavaksi Aleksis Salusjärven kolumnia 22.12.20 yle 1 aamuradiossa. pätevää tekstiä kuinka lasten ja nuorten väkivaltaisuuden kehitys alkaa jo taaperoikäisenä, jos hän jää ilman oikeata ja tarpeellista hoivaa ja kohtelua, esim liian suurissa ryhmissä.

SK

Lapsiköyhyystutkimus todisti ettei maahanmuutto Afrikasta ja arabimaista korjaa Suomen huoltosuhdetta.

Nimimerkki

Hyvää ja rauhallista jouluaikaa erityisesti niille arjen sankareille jotka ovat joulun töissä turvaten meidän joulurauhaamme. Kiitos teille.

Kansan syvistä riveistä