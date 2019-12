Sano se: Mikkelin lentokenttä on tulevaisuutta

Kyllä "kaaharit" aiheuttavat liikaa vaaratilanteita. Viiden minuutin kävelyllä kolme tilannetta keskustassa. Auto ajoi täysillä päin punaista. Ehdin alta pois. Kaahari teki paniikkijarrutuksen isän ja kolmen lapsen edessä suojatiellä, mopoilija ajoi pikkukaduilla laidasta laitaan, jalankulkijaa huomioimatta. | txt

Perussuomalaisilla on vihdoinkin älykäs johtaja, joka uskaltaa puhua totta. Kannatus lisääntyy juuri sen vuoksi jatkuvasti. | Tuleva äänestäjä

Lentokenttä on tulevaisuutta, koneet eivät kohta saastuta paljoa. Kentälle on jo nyt uhrattu kalustoon. Lomamatkat voisi järjestää täältä pienemmillä koneilla Vantaalle, ei tarvitsisi huolehtia matkatavaroistakaan, ennen oli hyvä kun pääsi lentäen. En ymmärrä miten tyhmää on istua autossa ja taas ottaa tavarat ja mennä jonoon, sen sijaan kun Mikkelistä pääsisi suoraan. | Mielipide

Miksi Mikkelissä ei kulttuuristakin voisi säästää esim. orkesterin kulut lähes miljoona. | Kyläkoulut ainoa säästökohde

Kiitos sairaanhoitaja Maija ja lääkäri Tiina hyvästä palvelusta Hirvensalmella 4.12. | Avun saanut

Onko nykyiset kansanedustajat valittu hoitamaan yhteisymmärryksessä Suomen tasavallan asioita parhain päin vai pelkästään oman puolueen asioita ja riitelemään keskenään sekä muistelemaan mitä edellinen hallitus teki tai jätti tekemättä? Kepu sentään tekee mitä parhaiten osaa eli pettää aina. | 73 v nuori äänestäjä

Patrik Puistolan "tyrmäyksestä". Saako tosiaan jääkiekon nimissä pahoinpidellä ihmisiä? | Paavo

Suomen maavoimien esikunta hajasijoitettiin Mikkeliin mm. siksi, että Mikkelissä on lentokenttä. Miksi puolustusvoimat ei osallistu kentän kustannuksiin? Malmin lentokenttä suljetaan. Eikö sieltä saisi toimintoja Mikkeliin, esim. lennonopetusta? | Piikkisika

.Näkyvät mix-boxit olevan Jääkärinkadulla "varikolla". Eivät muotoilultaan ole kummoisia mutta kauniin värikkäitä ovat. Varmaan kelpaisivat käyttöön johonkin. | Ei jätetä lahoamaan

Parhaimmat kiitokset Mikkelin keskussairaalan kirurgian osastolle saamastani hyvästä hoidosta. Voimia tärkeään työhönne ja valoisaa joulun odotusta. | Tyytyväinen potilas

Suomen Pelastusarmeijan Säätiötä ja ev.lut. kirkon diakoniatyötä köyhyyttä vastaan kannattaa kannattaa. Talouskaaoksen kokeneena tiedän hädän. | Vajetieto

Just niinkuin päätoimittaja 24.11. "Parhaat säästöt kohdistuvat aina muualle". Päättäjät kohdistavat säästöt kuntalaisiin. Mm. kolme kirjastoa lopetetaan. Mutta lentokenttä säilyy, kaupungintaloon rakennetaan hissi, kunnanhallituksen toimintamäärärahat säilyvät ja rahaa riittää kesäkatukokeiluun, esiintymislavaan yms. tärkeään. | Tärkeysjärjestys se olla pitää

Nyt on aika huomata kokonaisuus. Kaupungin talous kuntoon yhteisvoimin. Yksittäiset säästöt pitää toteuttaa, kipeätkin. Hallinnosta välittömästi 20% väkeä pois, se luo uskottavuutta muille toimenpiteille. Muutamassa vuodessa vauras Mikkeli joka alentaa veroja. | Nimimerkki

Sydämellinen kiitos teille kaikille, jotka autoitte minua kaaduttuani Stellan edessä 3.12. | Hyvää joulunodotusta toivottaen Päivikki