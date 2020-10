Sano se: "Maskittomat, älkää käyttäkö julkisia, jos maskin käyttö on liikaa vaadittu"

Luottamus syntyy siitä, että taloudessa tehdään järkeviä päätöksiä. Ei siitä, että kaupungin talous ajetaan konkurssiin. Se on niin yksinkertaista.

Ei luottamusta

Näkee taas että vaalit tulossa. Sd-kellokkaat puolustaa pientä ihmisiä. Siitä ei vaan ole käsitystä millä rahalla kaikki tämä hyvä hoidetaan. Mitään ei saa lopettaa, uusia palveluita pitää tehdä ja rahat otetaan salaisesta taikapuusta, jossa sitä kai kasvaa.

Tekstari

Maskittomat, älkää käyttäkö julkisia, jos maskin käyttö on liikaa vaadittu. Miksi pitää aina tulla pakko? Ei suositusta kevyesti anneta. Et voi tietää oletko tartuttaja, siksi se maski käyttöön tai oma auto.

Ei leikitä ihmisten hengellä

Kiitos Antti Roivainen LS 18.10. Taas todennettu, että muualta tullut näkee paremmin. Näinä ankeina aikoina yhteiskunnan kannattaa sijoittaa Väyläviraston selvityksen edullisimpaan ratavaihtoehtoon eli Lahti-Mikkeli oikorata ja perusparannukset.

Taloudellisinta nopeutta!

Ihastjärven koulu myytävänä? Vajaa kymmenen vuotta sitten runnottiin läpi uuden, kalliin koulun rakentaminen, lisäarvona mahdollisuus siirtämiseen. Nyt koulu on väärässä paikassa, siirtoa ei voi liian kalliina ajatellakaan.

Tekstiviesti

Kaipola-päätöstä tylyttänyt Sanna Marin joutui selittelemään Finnair-linjaansa. Miksi pääministeri ei vaadi yhteiskuntavastuuta valtionyhtiön yt-pommiin jälkeen?

Nimimerkki

Viemäri- ja putkifirmojen pitäisi nyt korona-aikana tajuta ettei omakotitaloihin (koteihin) tule tuppautua viemäritutkimuksia tekemään. Varsinkaan riskiryhmään kuuluvien koteihin.

Kaksi 85 v. monisairasta.

Kaupungin johdon tulee edistää kaikella tavalla kaupunkilaisten elämää ja hyvinvointia keräämillään veroilla. Mikkeli ei ole puuttunut energiayhtiön valtaviin siirtohintoihin mitenkään. Sopisi hävetä!

Aina oikeassa

Yhä useammin käytetään kodeissa siivousapua, mutta onko tekijöiltä päässyt unohtumaan vaitiolovelvollisuus.

Luottamusta kaivataan

Tällä kertaa joka vuosi annettuja tukirahoja viljelijöille ei tarvis, koronasta heille ei haittaa. Vaan rahat työttömiksi jääneille perheen elämiseen.

Mielipide

Kyllä huomaa että Jukuri-pelaajat harjoitelleet kesällä omatoimisesti. Potku ei riitä.

Sarvipää

Käsittämätöntä Suur-Savon Sähkön hinnoittelu. Ensimmäiseksi on sähkönsiirto mökillämme sähköt katkaistu noin 6 kk, siis sähköä ei tule mihinkään, mutta sähkön siirrosta tulee kuitenkin lasku ja maksettava on vaikka sähkön kulutus on 0. Ei mikään yritys voi toimia hinnoittelussa, ehkä tulevan huonon ajan varalle ja kerätä puskuria tilille. Toiseksi sähkönsiirto hinta Mikkelissä älytön.

Että näin täällä