Sano se: "Vohvelikahvila on todellakin kuin raikas tuulahdus ja kaivattu uuden asiakaskunnan houkuttaja"

Osmo R. Et ole kuullut laajoista yrittäjyyden kieltämisen kenttäkokeista, jotka valmistuivat 21.12.1991? Päivitä tietosi, eiköhän nykyvasemmistolaisetkin ymmärrä yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnalle. Se, joka on valmis ottamaan riskiä, on oikeutettu myös korvaukseen siitä. | Nimimerkki

Kuka vastaa Pitiksen siltaurakasta, piti olla urakkasopimuksen mukaan valmis 31.12.2018. Kaupunki varmaan maksanut jo ja urakoitsija hävinnyt! | Nimimerkki

Lentokentästä puheenollen: kun Armi Salo-Oksan mielestä 300 000 euroa on pikkurahoja, niin miksei pistä yhtiötä pystyyn ilman köyhän kaupungin ropoja? | Sk

A. Rinteen hallituksen muodostaminen on kesäteatteria parhaimmillaan: siinä on lupausten pettämistä, takinkääntöä, nuoleskelua toisen kukkarolla käyntiä. Kun demareille selvisi ettei rahat riitä lupauksiin, ne siirrettiin selvitettäviin asioihin. Kornia on kun vielä pari kuukautta sitten Rinne haukkui Sipilän pataluhaksi ja nyt kehui loistavaksi tyypiksi. Ja sama kepu, joka puolusti kiivaasti mm aktiivimallia, perustelee nyt kiivaasti, miksi se pitää purkaa? | Korpilammen kautta

Yhtä en ymmärrä, rantaruotsalaiset muutenkin kantasuomalaisten inhokkeja ja nyt tuo pakkoruotsi väellä ja vängällä kangetaan koululaisia kuormittamaan. Eikö Vaasan päivystyssairaala olisi riittänyt. Pakolaisten kanssa tulee vielä toimeen, mutta nämä ovat ihan mahdottomia. Uusi opetusministeri vääntää varmaan ruotsin ykköskieleksi. | Ma

Lakatkaa te taidetta ymmärtämättömät haukkumasta liikenneynpyrän onnistunutta paperintaittelutaiteeseen perustuvaa taideteosta ruosterenkaaksi. Sen sijaan matkustakaa esim. Nizzaan tai Palmaan katsomaan monia ruosteisia taideteoksia ,muuten vain paljastuu sivistymättömyytenne! | Mielipide

Huomio Viron ammattilaiset. Mikkelissä ruosterengas, hoitakaa se joku yö pois. | Kiitos

Ilmastonmuutoksesta vouhotetaan, Setrin aukiolle ajetaan isoilla rekoilla enimmäkseen ulkolaisia kukkia ja taimia pitkin kasvukautta, ensimmäiset niin aikaisin keväällä ettei täällä voi ulos istuttaa. Siellä ne sitten kuolevat pienissä mustissa muoviruukuissa kun ei muka joudeta kastelemaan. Näihinkin kasveihin on uhrattu työtunteja ja energiaa, multaa, muoviruukkuja, vettä varmaan sähköäkin. Toisen kaupan kasvit kärvistelevät julkisesti pihalla toinen on piilottanut omansa hämärään halliin. | Asia

Vohvelikahvila on todellakin kuin raikas tuulahdus ja kaivattu uuden asiakaskunnan houkuttaja Mikkelin torille (LS 5.6.). Näitä lisää, jotta saadaan torille lisää uusia vierailijoita kauempaakin! Kuka kehittelisi meille vaikka Suomen parasta lähiruoka-streetfoodia, esim. saimaalaisittain rukiisen muikku-hotdogin muodossa? | Tekstiviesti