Sano se: Mikaeliin pitäisi saada parempia esiintyjiä

Ote elävästä elämästä: Koululainen odottaa mummonsa kanssa koulukyytiä erään talon portilla. Mummo siis laittaa lapsenlastaan kouluun. Bussi tulee ja ottaa koululaisen kyytiin, ja mummo jää tietenkin siihen pysäkille. Kuitenkin tämä samainen bussi käy kääntymässä noin kilometrin päässä talon edustalla jossa mummo asuu. Tulee mieleen että eikö tämä sama bussi voisi tehdä hyväntekeväisyyttä ja tarjota mummolle kyyti kotiin? Samalla saisi kuski hyvän mielen. | Ei käy laatuun tässä byrokratian ihmemaassa

Hyvät ihmiset, kirjoittakaa mielipiteenne Mikkelin kirjastojen lakkauttamisesta (käsittämätön säästö!) osoitteeseen kirjasto.mikkeli.fi. Jospa ne joku lukisi. | Toivoa sopii

Kun kirjastot ovat nyt kiihkeänä puheenaiheena, voisiko kiihkoa mitoittaa kertomalla lainausten määrä kirjastoittain vuositasolla. | Lukutoukka

Avoin kysymys Mikkelin päättäjille Kuinka moni mikkeliläinen on käyttänyt Mikkelin lentoaseman palveluja kuluneena vuonna ja kuinka moni mikkeliläinen on käyttänyt lopetettavaksi suunniteltujen kirjastojen palveluja kuluneena vuonna? Paljonko palvelut maksoivat per käyttäjä? | Kummasta isompi hiilijalanjälki?

Nimimerkki Timoteus, huomasitko, että MP nousi ykköseen kaikkine ulkomaalaisineen! Brassipelaajathan MP:n nostivat ykköseen! | Fani

Mikkelin kaupungin virkaportaista henkilöitä pois, aivan liikaa turhia virkoja, vanhuksien ja lapsiperheiden asiaut kuntoon. | SMS

Kangasniemellä näkyy miten käy kun vanhoista rakennuksista elämä häviää, ne rapistuu ja puretaan. Arvostan seurakunnan päättäjiä jotka haluavat säilyttää kirkon elävänä vaikka pieniä muutoksia täytyy tehdä, elämää on meidänkin jälkeen vaikka muutamat valittajat ei sitä huomaakaan. | Nimimerkki

En yhtään ihmettele miksi Mikaelissa ei käy väkeä.Tarvitsee vain vilkaista ohjelmistoa. Sieltä puuttuvat kaikki valovoimaisimmat esiintyjät. | Päivittäkää ohjelmisto nykyaikaan