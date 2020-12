Sano se: Kenen suuhun kuuluu miä ja kenen suuhun mie?

Kiitos piispa Seppo Häkkiselle erinomaisesta koronarokotekirjoituksesta 16.12. LS:ssa!

Ortodoksinkin sydäntä lämmitti

Nyt äkkiä kemistit hommiin. Kasvomaskien käyttö silmälasien kanssa hankalaa. Nykyiset huurteen estoaineet tehottomia.

Sokkopöllönä liikenteessä

Miten Haavisto kehtaa olla myöntämättä, että rikkoi lakeja, kuten perustuslakivaliokunta totesi. Nyt Pekalle joku kiva YK:n lähettiläspesti maailmalle ja meille tilalle vakavasti otettava ja rehellinen ulkoministeri. Ja menolippu vain matkaan.

Ex-vihreä, seuraava ääni menee persuille

Mie tykkeen siusta nii että halakeen, sanois savolainen. Mistä tuo "miäkäsy" on tullut?

AK

Kyllä on Prismassa avuliaat myyjät vaikka aika on mikä on. Kiitos, ja jaksamista kaikille myyjille jokaisessa kaupassa.

UTU

Tiedoksi kielinipeltäjille: miä ja siä todella kuuluvat kymiläisille, miut ja siut eteläiseen Karjalaan!

Ylähuuli pyöreänä

Kun koronarokotukset alkavat, olisi aiheellista rokottaa etunojassa mm. Jukuri- ja muut Mikkelille mainetta tuovat, elintärkeät tahot. Muut odottakoot vuoroaan!

Kunnia arvoonsa

Vai että koronapotilaita on alettu köijaamaan muualta Kangasniemelle jatkohoitoon. Olisi mielenkiintoista tietää kuka tai ketkä tästä ovat olleet sopimassa. Toivottavasti Kangasniemeltä ei kukaan ole ollut siirtoja esittämässä. Ei voi muuta sanoa kuin että onpa järjetöntä touhua. Täälläkö muka vapaata resurssia ja entä mikä on muiden potilaiden turvallisuuden laita?

Kuntalainen

Etelä-Suomessa liikkeet jo kilvan julistavat kinkkutarjouksia, Mikkelissä eivät. Leiskahtaa täkäläiseltä kinkkukartellilta!

Kinkkua kansalle

Kylläpäs on Mielenterveyden sekä päihdekuntoutujien hoidossa surkeaa porukkaa, kun ei yhtään käsimitalia Moision sairaalaan ohjattu. Vai onko keskustassa unohdettu tällaista paikkaa olevankaan. No tasapuolisuus ja henkilöstön huomioonottaminenhan puuttuu kokonaan Essoten arvoista.

MA

Äidit ja isät ja opettajat, sanokaa lapsille jo varhain, ettei huumeita saa ottaa! Tosi törkeää Yleltä, kuin mainostaisi kannabiksen viljelyyn. Hyi. Ja nuo krimit ja väkivaltaohjelmat pannaan. Nuorille mielekästä tekemistä, ei ruutuihin tuijottelua.

Rakkautta kehiin

Ensi kerralla, jos poliisi tarjoilee sakkoa liikennerikkomuksesta, en tunnusta rikkoneeni lakia, mutta otan moitteet vastaan ja lupaan toimia ministeri Haaviston tavoin jatkossa toisin.

Vihreä selkäranka?