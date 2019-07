Sano se: Rauhaniemen uimaranta meni täysin pilalle

Sakaali ei ole tulokas eikä vieraslaji vaan paluumuuttaja. | Saa tulla

Arvon vuokranantajat Mikkelissä. Jos tässä kylässä alkaa olemaan kämppien vuokrat pk-seudun tasoa niin miten meni omasta mielestä? 700e/kaksio keskustan ulkopuolelta tässä takahikiässä? | Realismi kohdilleen

Voisi nykyhallitus korjata taannoin torsoksi jääneen tupakkalain ja kieltää tupakoinnin käytävillä ja oviaukkojen edessä sekä piha- ja parkkialueilla. | Toivomus

Olisikohan ensin syytä kunnostaa Naisvuoren näkötorni ennen some-kuvien levittämistä. Ränsistyneisyys kukoistaa. | SMS

Hei vakinainen työntekijä! Miten meni omasta mielestä kesätyöntekijän kohtelu? Saitko hyvän mielen huutaessasi itseäsi melkein puolet nuoremmalle? Muistathan sanonnan; minkä taakseen jättää, sen edestään löytää! | Työniloa!

Tuollaiset Närhilän mölinät ei ole kuin narkkarien kokoontuminen. | Kommentti

Mikä se tämmöinen Wiklöfvi on kun kutsui Clintonin kylään. Maksaneeko veronsa ruotsiin vai maksaako ollenkaan. | Taas Ahvenanmaa

Mikkelin päättäjät, investoitte velkarahalla. Vakuutitte veroäyrin nostoon ei tarvetta. Olettekin menossa taas kuntalaisten kukkarolle. Mikä mättää? Onko aihetta kierrätykseen? Haetaanko säästöt sopivien tilalle vaihdetaan pätevät! | Valheisiin ärtynyt kuntalainen

"Maaseutu veti Jalkaset puoleensa" (L-S 24.7.) Rohkeita helsinkiläisiä, jotka muuttivat maalle! Maalla on tilaa hengittää, luonto ja metsä antaa uskomattoman paljon mielenrauhaa, voimaa ja vapautta. Ihmettelen ihmisiä, jotka sanovat, että pitää olla palvelut lähellä. Meillä on jääkaapissa ja pakastimessa ruokaa, lääkkeitä perusvarasto. Ennakointi tärkeää, koska et viitsi lähteä maitoa ostamaan 30 km päästä. | Tyytyväinen maallemuuttaja

Rauhaniemessä oli hyvä uimaranta, jota alueen vanhukset käyttivät. Nyt uimaranta täysin piloilla. Mutaliejua ja syviä kuoppia. Vanhukset eivät voi enää uida. Miksi firma, joka laittoi putken ei korjannut uimarantaa entiselleen. Hiekka joka tuotiin, levitettiin rannalle ei veteen. Toivomme pikaista korjausta asian suhteen. | Uinnista pitävä vanhus