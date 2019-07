Sano se: "Tuli onneksi lapset tehtyä ajoissa ja lupaa keneltäkään kysymättä"

Kiitos nuoret lääkärit että tutkitte ja lähetätte jatkotutkimuksiin jotka kuitenkin tyrmää joku yläpuolella oleva lääkäri on säästöt vai hienot seinät syy ei voi kansalainen tietää. | kivut jatkuvat



Minä nostan hattua ministereillemme Antti Rinteelle ja Annika Saarikolle suvaitsevaisuudesta Pridea kohtaan ja mennään kaikki Mikkelin Kesäteatteriin katsomaan ”Elämä janottaa”- maalaiskomediaa ja kuuntelemaan ”Vanhaa suomalaisten poikain v-laulua”, niin saadaan kerrankin nauraa - Hyvä Mikkelin teatteri! | Yks’ lipputangon nuppi vaan

Mahtavaa markkinointia töhrijöiltä! Astuvansalmen kalliomaalausten parkkipaikka pullistelee, ihmiset vaeltavat sankoin joukoin ihmettelemään, kun maalaukset päivitettiin 2000-luvulle. | Alkuasukas

Kyllä on hienoa olla suomalainen. Pääministeri Antti Rinne marssii Pride-kulkueessa. | Hetero



Kiitos mlin keskussairaalan päivystyksessä 1.7.19 aamuvuorossa työskennelleille vastaanottohoitajille, sairaanhoitajille, lääkärille ja labrahoitajalle. Täyden kympin palvelua! ´

| Tyytyväinen asiakas



Perustoimeentulotuen kaksiportainen hakumenettely, = Kela plus kunnalta täydennys tarpeeseen, ei toimi. Muutostilanteita ei puutekokenut voi tulkita. | L?



Perhe- ja peruspalveluministeri myönsi 2.7. poikkeusluvan synnytyksille Mikkelin keskussairaalassa vuoden 2022 loppuun asti. Kiirettä pitää pariskunnilla, jotta lapset ovat siihen mennessä valmiina. Ukaasissa on vähän kiristyksen tai uhkailun henkeä kun nyt samalla päivitellään Mikkelin asukkaiden vähentymistä. Tuli onneksi lapset tehtyä ajoissa ja lupaa keneltäkään kysymättä. | Mummo



Mikkelin päättäjät heinäkuuksi osuuskaupalle töihin. Voisitte oppia työn tehokkuutta ja organisointia, ehkä jopa yhteistyötä.

| öitä mikkeli