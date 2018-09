Sano se: Voisiko liikennemerkillä kertoa, että nopeusrajoitus jatkuu?

Heinänen ota edes vähän selvää Urpolan koulun sisäilmaongelmista. Ongelmaa ei korjata pienillä tempuilla eikä ilmastointikoneilla. Edessä on todella kallis peruskorjaus joka tehtiin vajaat 10 vuotta sitten ja uusitaan taas 5 vuoden kuluttua, koska korjaajaksi valitaan halvimman tarjouksen tekijä. Korjaamallakaan ei saada tiloja nykyajan oppimista ja opettamista tukevaksi. | Tekstiviesti

Väärin perustein tutkittu eri kauppojen kassan nopeudet. Jos jonoa on kassalla, niin tottakai jono etenee hitaammin ja riippuen hitaista asiakkaistakin,eikä kassan työntekijästä. Itsepalvelu kassa on tietenkin pienille ostoksille nopempi, jos vielä heti pääsee asiakas toimimaan siihen. | Järki käteen tutkijat

Jorma Panula sanoi oppilailleen: Seuratkaa muitakin taiteen aloja kuin musiikkia. | Hyvä neuvo

Kun kellot käännetään normaaliaikaan, pysykööt siinä. Ei tarvitse pienten koululaisten ja duunareiden lähteä kukonlaulun aikaan lähteä talviaamun pimeyteen ja pakkaseen. Aamuun kuuluu valo ja iltaan pimeys. | Viisari

Jos ei olisi haittamaahanmuuttoa, säästyneillä miljardeilla saisi Suomen tiestön kuntoon. | Kommentti

Kyllä lentää ulos työpaikasta tai saa siirron, jos on liian erilainen. Et muka sopeudu. Tosi on se että et sulje silmiäsi vaan teet työtä asiakkaan hyväksi. Et valehtelijoiden. Aikaa ei saa kulua ja empatia on sivuseikka. Mahdoton yhtälö valvoa jo nyt. | Valehtelu on päivän rutiini

Nopeusrajoitukset vaihtelevat kaupunkien alueilla 30-40-50-60 välillä edestakaisin. Nyt liikennemerkki kertoo, että esim 30 km/t loppui. Paljon hyödyllisempää olisi kertoa, mikä nopeusrajoitus jatkuu. Nythän se voi olla mikä kaupunkinopeus tahansa. Tutka tietysti tuottaa paremmin, kun ei kerrota. | Joka hitaasti ajaa, se kauan ajaa

Sinä joka vaadit kassahenkilöltä ystävällisyyttä, kiitokset ja ole hyvä sanat. Muistatko itse myös kohteliaisuudet. Yleensä kohtelu on samaa millä tavalla itse käyttäydyt. | Pentti

Essoten säästöt kohdistuu henkilöstöön, eli potilastyöhön. Olisikohan johtoportaassa vara vähentää; on pomoja pomon päällä. | SMS

Kyllä oli sykähdyttävää seurata koulujen välistä sukkulaviestejä.Siellä ne jotkut juoksi paljain jaloin,takki auki hulmuten kannustushuutojen siivittämänä,mutta missä tulokset ja kuvat? | Katsomossa ollut

Ke 14.20. Valkoinen taksi torilta Nuottakadulle. Anteeksi jos tuli käsitys että en maksa matkaa. Oli helpompi ottaa kolikot taskusta seisaaltaan. | Sauvamummo

Heinäkuulla kommentti kaipasi lääkäreille syytteitä rintamakarkuruudesta ja ilmoitti ettei itse niillä palkoilla tekisi kuin yhden päivystyksen kuussa. Mutta huomaathan kommentti että sinä pääset niille paikoille. Yhtä helposti kuin muutkin. Suorita lääkäritutkinto ja mene tk:sen töihin. Siinä se eikä enempää tarvita. Itse epäilen ettet selviäisi edes siitä yhdestä päivystyksestä elämässä. Sen verran kovaa hommaa se. Ethän vaan ok itse rintamakarkuri kun et ole ryhtynyt toimiin mennäksesi tk-lääkäriksi takahikiälle? Et voi omistaa muita ihmisiä mutta voit mennä itse työhön sinne minne muita ei saada. | Tekstari

Ei ole mitään "talviaikaa"! On turhaksi koettu kesäaika, ja talvisin luonnonmukainen normaaliaika, joka on myös auringonmukainen aika. Paluu normaaliaikaan, ehdottomasti. Siitä hyötyisi koululaiset, uniongelmaiset, kotieläimet mm. | Viesti