Sano se: Mäntyharjun mummeli kiittää rahapussin löytänyttä

Aloitin koulunkäynnin 6-vuotiaana Keskuskansakoulussa v. -53. Välitunnilla keinuttiin alkuperäisellä putkiaidalla siten, että 2 istui alemmalla putkella vastakkain toistensa jalkojen päällä pitäen ylemmästä kiinni. Tulipa leikki mieleen, kun näin kuvan aidasta. | Paluumuuttaja

Porrassalmenkadulla kaivonkannen kolina lakkaa, kun kannen reunaan laittaa pehmikkeen. Tiedoksi työmiehille. | Kokemusta on

Ukkelille (L-S 30.8.) sanon, että minä olisin muutama vuosi sitten ostanut isona miehenä kotimaisen traktorin, mutta se oli ahdas. Valitsin ulkomaisen koska se oli tilavampi. Ostin sadan hepan kokoluokassa siis sopivimman hytin omaavan traktorin. Ellei kotimaista tilavahytillistä konetta tuossa kokoluokassa saa, on otettava sieltä mistä saa. Ei aina asioille mahda ukkeli mitään. Alkakoon kotimainen valmistaja tehdä tilavampia hyttejä. | Sillähän siitä pääsee

Naapurihäiriköt, saatteko iloa elämäänne pilaamalla toisten elämän häiriköinnillänne? | Fiksut naapurit

Kävin Kelalla 30.8. Kyllä oli hyvä asiakaspalvelu, jäi hyvä fiilis. Kiitos. | Äijä

Joku virkeä yrittäjä voisi perustaa Mikkeliin koirien päivähoitopaikan. Ei tarvitsisi maman potea huonoa omaatuntoa 8h työpäivän aikana. Ei tarviis sen kummempia, toisten koirien ja ihmisen seura ja ehkä väliaikapissitys. | Masa-asiakas

En voi ymmärtää miksi elokuvissa pitäisi olla äänet hiljaisella. Kun elokuviin mennään nauttimaan hyvästä kuvanlaadusta ja äänenlaadusta, tehosteet eivät tunnu jos äänet on hiljaisella. Jos elokuvassa räjähtää rakennus, ei äänet voi olla lops vaan sen pitää tuntua kehossa, kuulua kunnolla! | Näin on

Köykäistä on Suomen pääministerin historian tuntemus. HS:ssa 1.9. hän toteaa, että "kaikille kansakunnille on tärkeää tuntea oma historiansa - kaukaisempi ja lähihistoria". Rinne oli saanut "herätyksen" nähtyään Ikitie-elokuvan. Jos pääministerin historian tuntemus on elokuvan tarinan varassa, Rinne olisi voinut lukea edes Ikitie-kirjan saadakseen merkittävästi syvemmin käsityksen. | Kevyet on pääministerin kantimet

Kiitos sinulle joka löysit 28.8. Mäntyharjun K-marketin kärrystä punaisen rahapussin ja palautit sen kassalle! | Mummeli

Uuden mutu-tutkimuksen mukaan aikuisten matemaattiset taidot ovat surkeat minkä todistaa tarve julkaista lehdessä Jokeri- ja Lottopelin Tuplaus-voitonjakoa. Siis kakkosen kertotaulua. | 2x