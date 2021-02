Sano se: NHL-kohkaaminen ei voisi vähempää kiinnostaa

Taas alkoi mediassa NHL-kohkaaminen. Kun urheiluruuduissa ja -radioissa ainakin puolet on lätkää, perusteettakoon niille omat lätkäruutuajat.

Lätkä evvk

Valmistuin aikoinani hyvin onnellisena ja töihin pääsin heti. Vastaanotto työpaikalla oli kaameaa. Lasikopista kukaan ei tervehtinyt eikä huomioinut. Luulivat kai omaiseksi. Onnea valmistuneille! Huomatkaa uudet, toisenne ja omaiset. Säästyy kyyneleet ja valmistumisen ilo kantaa.

Koulutusta kohtaamiseen!

Olemme siirtyneet totuuden jälkeiseen aikaan. Kukaan ei uskalla puhua avoimesti, kun puhe tulkitaan suvaitsemattomuudeksi mikäli olet eri mieltä kuin "yleinen totuus". Elämme omissa suljetuissa bunkkereissa, jotka eivät keskustele keskenäään. Bunkkereita kuitenkin yhdistää yksi asia: valtio eli kaikki muut joutuvat maksumiehiksi. Sosiaalisessa mediassa asiat voi tulkita kuinka vain omien tunnetiojensa ja tulkintojensa mukaan.

Kallista ja katkeraa

Mistä iloa arkeen? Aina, kun näen äidin ja/tai isän ulkoilemassa lasten kanssa saan iloa. Milloin he ovat pulkkamäessä, hiihtämässä, luistelemassa, tekemässä lumilyhtyjä tai -ukkoja, pihatöissä, retkeilemässä, yhdessä kävelyllä. Ei tarvi pilleriä purkista, kun ilo tulee sivutuotteena.

Sivustaseuraaja

Kiitos hänelle joka löysi avaimeni ja vei sen Setrin S-marketin kassalle.

Päiväni pelastui!

Kiitos Länsi-Savolle tutkivasta journalismista! Veronmaksajat saavat tietää kuntapäättäjien suhmuroinnit, jotka muuten jäisivät pimentoon. Kun melkein päivittäin saa lukea kaikenlaisista tunaroinneista, miettii, missä on asiantuntemus, harkinta, ketä ikinä uskaltaa tai edes haluaa kuntavaaleissa äänestää.

Ihan Mikkelistä

Kieltäkää jääkiekko! Hikiset miehet läähättävät toistensa kimpussa sisätiloissa. Ärsyttävää uutisoida, että joku maastamuuttanut on saanut syöttöpisteen valtameren takana.

Pelastakaa edes lapset

Haaste kerätä liikkumisesta kolme viikkoa rasteja, paras luokka saa palkinnon. Haluaisin tietää minkä verran ne ketkä ei liiku muutenkaan, osallistuu tähän. Osa lapsista väsyttää itsensä, itkee kotona väsymystään, koittavat lukea kokeisiin ja hoitaa muut harrastukset. Toiset ei osallistu millään lailla. Lapsi odottaa että tämä jakso loppuisi.

Luistimet

Jos ajan ylinopeutta tai pysäköin väärin, maksu tulee mutta jos en noudata karanteenia ja tartutan monia ei mitään seurausta.

SMS

Olipa suorastaan hoopo uutinen (LS 28.1.): lentokentän viereen on suunniteltu asuinalue, jossa tonteille on varattu pys.paikka lentokoneelle! Uskallanko nauraa?

SK

Lumenauraajien uusi sukupolvi on vallannut Mikkelin ja sen huomaa. Voisitteko olla kasaamatta lumia risteysalueille näköesteiksi.

Kapeimmat ajoväylät ikinä

Lapsilta pois älypuhelimet, tai ne johtaa ajan kanssa joitakin hirmutekoihin.

S.H.

Suur-Savon Autokoulussa turvallisuusasiat hoidossa. Maskit käytössä, kädet pestään ja opetus on ensiluokkaista.

Äiti

Kauppinen tekee oikein jättämällä Jukurit. Ei menestymisen edellytyksiä, ja liian pieni talousalue.

Viesti

Minulla on pihamaalla 2000 led-polttimoa lokakuusta helmikuulle kellokytkimen ohjaamana ja ne ovat siis kausivalot, ei jouluvalot.

Synkkä kaamosaika

Lämpimät kiitokset varhain lauantai-aamuna 30.1 Emolassa Koulukadulla aura-auton kuljettajalle, erittäin ammattitaitoisesta lumien aurauksesta.

Koulukatu 16

Heppoiset on Marinin ansiot maan vastuullisimpaan johtoon, jos valmiista paperista koronaohjeiden päivittäin tehty lukeminen vuosi sitten riittää kelpoisuudeksi. (LS 30.1.) Syksyllähän pääministeri siirsi kaiken vastuun koronan hoidosta virkamiehille. Kaikki eivät sitä näköjään huomanneet. Pääministeri on toki nyt huolissaan, kun pandemia on riistäytymässä käsistä. Tammikuussa palkatut viisi uutta tiedottajaa pitää huolen siitä, että pääministerin kuva saadaan joka päivä lehteen.

Ilman puoluekirjaa

Nykyään aurauskalusto on tosi järeitä koneita. Silti kadut kapenee joka aurauskerran jälkeen, niin ettei pian uskalla kohdata vastaantulevaa autoa. Miksei voi reippaasti ottaa kadun reunaa myöten.

Joka talvi sama