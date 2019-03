Hallituksen sote-mallissa terveet hoidetaan ja sairaat ei saa hoitoa. Lisäksi tulee yksi hallintohimmeli lisää eli sote-maakunnat. | Sote-vaalit

Kun toimittaja kysyy sotesta kepulaisilta Kuikka, Mäkinen ja Ollikainen, saa kepulaisen vastauksen. | So simple

Suuri-Savon Sähkön tytäryhtiötä on Lumme ja Järvi-Suomen Energia. Piilotetaanko kalliisiin perusmaksuihin sähkön hintaa. Tällä eliminoidaan kilpailutusta sähköyhtiöiden kesken. | Epäilijä

Nukkuuko ihmiset talviunta? Herätkää, ettekö huomaa kevään tuloa? Joulu meni jo. Monella pihalla värikkäät jouluvalot ihmiset on menettäneet ajan tajun. Eihän uusi sukupolvi opi milloin joulu, pääsiäine ym. juhla kun koristeet kuukausia. | Kevättä rinnassa

Koko maailman päästöistä Suomen henkilöautoliikenteen osuus on 0,15 promillea eikä ole mitään merkitytystä millasen auton valitsee. | Asiantuntijalausunto

Kiitokset Essoten ensihoitajille pienen lapsipotilaan tosi hienosta kohtelusta Pertunmaalla 27.2. Ambulanssista saatu pehmolelu oli mieluinen yllätys, joten kiitos myös lelukeräyksen järjestäjille ja lahjoittajille. | Mummo

Jos asiakas on hoivaosastolla tms. on vastuu hoidosta ja hoivasta henkilökunnalla, ei omaisilla. Älkääpäs nyt taas yrittäkö. Kaikki on koettu ja nähty me ahkerat kävijät etenkin. | Seli Seli

Kiitos, Pepe Hölttä, kirjoituksestasi 28.2. Arviosi on oikea ja edellyttää toimenpiteitä pian. | Ryhtiä päättäjät!

Kysykää omaiset vanhusten hoitopaikoissa hoitajien koulutuksia. Hoitajina kuuluisi olla koulutetut hoitajat, mutta onko asia todella niin? | Huolestunut

Miksi kouluissa iskostetaan yhtä tiettyä poliittista näkemystä (vihervasemmistolainen maailmojenhalaaminen) oppilaille, ja persut demonisoidaan? Tämä on törkeää aivopesua tyyliin Neuvostoliitto. Asia on tosijuttu. Siitä todistavat koulujen isänmaalliset oppilaat. | Nimimerkki

Pitikö nyt aasa-kulttiin liittyvän Tarotin kortin kulttikuva piirtää keskussairaalan seinään vielä veronmaksajien rahoilla. Paraneekohan hoidon taso näillä tunnuksilla? | Huh huh

Kun katsoi Antti Rinteen haastattelua teeveestä oli semmoinen uho päällä että tämä meno saa loppua eli kun tämä hallitus sai yli satatuhatta uutta työpaikkaa valtion velka saatiin aisoihin nuorten syrjäytyminen parempaan suuntaan jne. Eli Antti pistää tälle kehitykselle stopin. | Ihmettelijä maalta

Suomalaisten urheilumenestys ei parane ennenkuin mitaleiden jakaminen etukäteen lopetetaan. Urheilijat lähetetään matkaan järjettömien paineiden saattelemina. Totiseksi suorittamiseksi on urheilukin muuttunut. | Taikauskoinen Jussi

On säälittävää nähdä Iivo Niskanen naama rutullaan kunnianarvoisalla MM-podiumilla. Elämässä pitää osata hävitäkin. Tyylillä. Vinkki: hiihdä, Iivo, nopeammin kuin muut, niin on kultaa kaulassa! Hiihtäjä-Jiitee

Suomen saattohoito on todella alkanut. Kiitos rahanahneille hillotolppalaisille siitä. Hyvä kirjoitus Matti Paajasella lehdessä 27.2. Kannattaa sisäistää mitä Matti puhuu. | Kiitokset Matille

Järkyttävän liukkaat kadut ainakin Emolassa ja Seuralankadulla! On varmaan muuallakin. Hiekotus pitäisi olla etenkin katujen reunoilla jossa kävellään. Ei kaikilla ole autoa millä kulkea. | Hiekotusta vailla

On aivan sama mitä korulauseita hoivakodin henkilökunnan riittävyydestä, muka riittävästä osaamisesta ja muka yö tai päivä saati viikonlopun lääkäri päivystyksen hyödyntämisestä vaikka sellainen olisi tarkoitus ja toivottavaa, konttorissaan istuvat palveluvastaavat lausuvat kuin tilauksesta. | Sammunut on valo auringon

Lonkka- tai polvinivelleikkaukseen jonottaville: Mikkelin keskussairaalan leikkaustiimi ja osasto 33 henkilökunta tekevät ammattitaitoista ja hyvää työtä. | Osaaminen ja ystävällisyys lämmitti

Paljon vaan lisää maistereita Essoteen. Heistä suurin terveyshyöty mitä rahalla saa. Lääkärit pois. | Ironista

Suomen Yle on tehnyt vuosia töitä Trumpin saamiseksi pois tehtävistään, mutta vielä se ei ole siinä onnistunut. Trump-viha on käsinkosketeltavaa. | Mielipide