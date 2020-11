Sano se: Enää ei ole ongelmia, on vain haasteita

Kyllä koronaa kohta riittää kun lukiolaisia ympäri Suomen täällä kokoustaa. Kävisi videon välityksellä. Ketkä antanut luvan näin?

Kysymys

Loistavasti järjestetty influenssarokotus Keskussairaalan alakerrassa! Hymyilevät ja auttavaiset hoitajat hoitivat kolmihenkisen seurueemme etuajassa, turvallisesti ja sujuvasti. Kiitos!

ET

Parhaimmat kiitokseni MKS.n reumatologianlääkärille Olga Marjoniemelle hän hoitaa potilasta kokonaisvaltaisesti ammattitaidolla. Samoin kiitokseni hoitajille Tarjalle ja Sarille. Kiitos vielä kerran.

Hilkka 19.10. -20

Kiitos Esa Parkkonen, täyttä asiaa! Lisään sarjaasi yhden: Joka 10:s sana on nykyään haasteellinen! Vaikeuksista, ongelmista jne. on näköjään päästy. Enää on vain "haasteita"...

Tosi on

Mikkelin keskussairaalan etuovella kyltti, jossa kerrotaan sairaalan olevan savuton sairaala. Kyltin taakse rakennettu hieno, lasiseinäinen tupakointikontti. Näinkö edistetään tupakoimattomuutta?

Ihmettelevä tupakoimaton

Näe hyvä itsessäsi, näet hyvän lapsessasi. Iloisia yhteisiä olemisen ja yhdessä tekemisen hetkiä kaikille isille ja koko perheelle!

SMS

Uusi puukoulu Ihastjärvellä sopisi näyttelytilaksi ja museoksi kuntapäättäjien tosi viisaille ajatuksille ja päätöksille.

Pallonkulman ajattelija

Nyt ovat persumme suut mutrussa, kun jenkit näyttivät, että sivistynyt keskustelutyyli ja näyttöön perustuva päätöksenteko voitti trumpilaisen räyhäpolitikoinnin.

Rauhan puolesta