Sano se: Ristiinalaiset, laitetaanpa nyt kouluasiat oikeisiin mittasuhteisiin

Tuntuu tietenkin ikävältä kun oma lukio lakkautetaan, mutta eivät asiat välttämättä niin huonosti ole. Pitäjästämme on kautta aikain jouduttu 15-v nuoret lähettämään naapurikuntiin jatko-opintoihin. Ei kännyköitä yhteyden pitoon, ei päivittäisiä kotiinkuljetuksia. Viikko oli pärjättävä omillaan. Hyvin ovat pärjänneet.

Asiat oikeisiin mittasuhteisiin

Demareilla ei ole ollut toimivaltaa määrätä Postin palkkoja. Posti kuvitteli voivansa laskea lajittelijoiden palkkaa 20%. Uusi palkka olisi ollut 1 600 e. Kukaan, ei kukaan hyväksynyt sitä, joten Posti perui aikeensa.

Asioita seuraava

Ristiinan lukio puhuttaa. Entä Otavan opistoon ja nettilukioon liittyvän miljoonaluokan mokan tilanne ja takaisinmaksu? Veronmaksajana: mitkä tahot ja miten ottavat vastuun virheestään? Ministeriön, kaupungin virkamiehet? Siirtymälläkö uusiin tehtäviin? Vastuun kantavat kuntalaiset, mm. 1.5% lisäverollaan.

SMS

Olisiko mahdollista tutkia perusopetuksesta suunnitellun kahden tunnin leikkaamisen vaihtoehtona luopumista kaupungin henkilöstön harkinnanvaraisista koulutuksista vuoden ajaksi? Hoidettaisiin vain pakolliset ja työn kannalta välttämättömät koulutukset. Silloin leikkaukset eivät suoraan kohdistuisi oppilaisiin. Yhdessä eteenpäin eri vaihtoehtoja tutkien.

Ihana Saimaan ranta pienen matkan päässä kaupungista on lähes jokaisen perheen unelma. Tällaisella alueella on tulevaisuuden avaimet. Mutta jos sieltä puuttuu koulutuksen edellytykset, alue näivettyy. Se taas ei ole kenenkään etu. Mikkelin kyky aluepolitiikassa on näköjään olematon. Muualla Ristiina olisi alueen elinvoimaisin kaupunginosa! Siellä mm. etäopetusteknologia on auttanut välivaiheen yli.