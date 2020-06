Sano se: Mikkeli voisi profiloitua Suomen siisteimmäksi kaupungiksi

Mikkeli voisi profiloitua Suomen siisteinpänä kaupunkina. Arja Grekin aktiivisuudella tähän ei päästä, mutta hänen esimerkillisyytensä voisi kannustaa vanhempia kasvattamaan lapsiaan roskaamattomuuteen ja välinpitämättömiä aikuisia vastuullisuuteen ympäristöä kohtaan.

Ei tarvita verorahoja

Hieno ele torstaina Urskissa MiPK:n kannanotto tasa-arvon puolesta ennen ottelun alkua. Ihmettelen miksei vierasjoukkue osallistunut.

No racism

Jumala loi auringon kuun, järvet ja muut, ihmisen myös. Siispä laulamme kiitosta Herralle.

Nyt on Tupalan kentän vieressä todella hieno leikkipaikka lapsille. Kiitos kaupungille!

Minut on luotu ihmiseksi

En ymmärrä, miten joku voi puoltaa kaivostoimintaa Saimaan alueella. Kaivosten rakentamatta jättäminen mahdollistaa enemmän työpaikkoja, kestävämmin ja laajemmalla alueella. Myös verotulot jäävät tässä tapauksessa todennäköisemmin kotimaahan.

Wili

L-S 13.6. Jos tavoitteena on ehkäistä huumekuolemia, lisäresursseja pitää osoittaa myös huumeongelmaisten hoitoon ja tukeen. THL, tutkijat. Kuka välittää, hyvä kysymys!

Tekstiviesti

Paljon iloisia ilmeitä kentällä nähnyt

Ihan aikuisten oikeasti kyllä asiat meillä todella hyvin jos ei muuta keksitä valittaa kuin lasten äänistä pihalla trampoliinilla. Seuraavaksi vois valittaa noista linnuista kun metelöivät...

Sou what

Savonlinnan seutu sitten haikailee Kuopion suuntaan. Tästä on Mikkelin tienoilla pahoitettu mieltä ja pelätään maakunnan häviävän. Minkä maakunnan, jos Mikkeli painottaa Keski-Suomen tai Kouvolan suunnan etuja. Mitä Savoa nämä ovat ja mitä kannatusta savolaesuus sieltä saa? Pitäneekö unohtoo koko savolaenen identiteetti?

Salaviisas

Tämä ei käy! Tämän on loputtava! Tähän on tultava muutos! Nämä meille jo niin tutut poliittisen tahtotilan ilmaisut loistavat poissaolollaan nyt kun maakuntaa revitään. Vai eikö kantti kestä, kun kyseessä on oma puolue?

Satua vai totta?