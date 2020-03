Sano se "Eikö ole jokaisen oma asia pitääkö jouluvaloja vai eikö pidä? "

Tekstiviestipalstalla puhutaan jouluvaloista, koronasta ja Urpolan koulusta. Maailma on mallillaan.

Suuri Luojamme on sallinut että "mualimankirjat" on sekaisin. On myös sanassaan rohkaissut älkää mistään murehtiko, rohkaiskaat mielenne ja nostakaa päänne jne.

Tekstiviesti

Veikko Kilkki on lähellä totuutta, kun kirjoitti entisaikojen osaajista korjata vanhaa. Urpolaa on toden totta korjattu moneen kertaan, viimeisestä todella kalliista korjauksesta ei ole montaa vuotta ja taas pitäis aloittaa alusta.

Eiköhän jo uskota

Suomiko oikeusvaltio? Ei käy oikeudentuntoon! Kun vanha pyöräilijä ajetaan nurin mopolla ylileveällä kuljetuksella ja varmasti ylinopeudellakin kevyenliikeenteen väylällä, ja pakenee vielä paikalta, niin sitten saa vain sakkoja kuolemantuottamuksesta. Sitten vainaja syyllistetään, kun ei ollut kypärää päässä.

Oikeuslaitos syyniin

Tiedoksi jouluvalojen käyttäjille: kaupoissa on tunnelmakausivaloja ja aurinkokennoja kirkkaita värikkäitä, joita voi käyttää läpivuoden. Ovat kauniita. Jospa vaihtaisitte niihin? Naapurisikin vetäisi verhot ikkunasta ja ihastelisi, kun ovat kyllästyneet räikeisiin jouluvaloihin.

Kaikista kaunein tähtitaivas

Eikö ole jokaisen oma asia pitääkö jouluvaloja vai eikö pidä? Maailmassa on huikeasti isompiakin asioita kuten korona.

Mielipide

Vanhemmilla vastuu pitää alaikäiset kotona karanteenissa. Kaikki lähikontakti kielletty kavereihin. Koskee myös Anttolaa. Vanhemmat välitättekö? Super nanny kurittamaan.

Tekstiviesti

Olisiko jonkun tarkastustahon aika puuttua vesilaitoksen puuhasteluun! Loputtomat korotetut vesimaksut.

Mielipide

Nimimerkille naapuri. Taijat ite pyöriä sielä käytävillä ja pyörävarastossa kun noin tiedät. Valitettavasti lapsilla on siellä oikeus myös olla.

Tekstari

Nyt nähtiin mökkiläisten siunaus paikkakunnillemme. Kauppojen ja apteekkien hyllyt ja varastot tyhjinä. Pian paikalliset ei mahdu sairaalaan.

Korona

Viisas mielipide AES. Koronavirus tarttuu ilman lähikontaktiakin. Kokemus on Espoossa asuvasta omaisesta.

Iltasiivooja