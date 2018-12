Sano se: Lopetin sukulaisten lahjomisen ja annoin lahjat vähävaraisille Hope-järjestön kautta

Sain joulurauhan. Lopetin sukulaisten "lahjomisen" ja annoin lahjapaketit Hope-järjestölle, joka toimittaa ne vähävaraisille lapsiperheille. | Auta sinäkin

Hyvä Eri mieltä. Ensilumen latu rakennetaan siellä hiihtävien rahoilla, ei siis verovaroilla. | Ota selvää

Essote tekee säästösuunnitelmia perustyötä tekevien selkänahasta ja samalla palveluiden heikentäen. Laittakaa talous- ym isot johtajat vastuuseen budjetista, se on heidän työnsä. Jos työ ei luista, se on potkut. Ja koko kehittämisyksikön voi lopettaa, näiden isot palkat tuo hyvin säästöjä, kun jäävät pois! | SMS

Iso kiitos vielä sinulle Esedun mies,joka autoit minua Parkkilantiellä keskiviikkona, kun olin autoni kanssa jumissa hiekoittamattomalla tiellä. | Mummo

Busseissa hyökänneet osoittivat käytöksellään kuinka heidän mielestä asioita hoidetaan. Tällaiset tavat eivät kuulu Suomeen,joten paluulennot heille välittömästi! | Rauhaa rakastava

15 vuotta samassa talossa asuvana ja vuokrani maksavana pyysin pientä remonttia asuntooni. Viihtyvyyden parantamiseksi hieman kulumisjälkiä pyysin siistimään, esim ruostuneita vesiputkistoja kylpyhuoneessa, sauna lauteiden/kiukaan uusimista, lattialistojen maalausta jne. Isännöitsijä sanoi että remontit tehdään asukkaiden vaihtuessa. Ehdotin muuttavani ja hakevani samaan asuntoon remontin jälkeen, sanoi isännöitsijä: "se kelpaa sitten jo muillekin". Nyt otetaan remontoituihin asuntoihin hetkeksi asukas ilmaiseksi asumaan ensimmäinen kuukausi, sen jälkeen sossu maksa vuokran ja jos valinta epäonnistuu niin remonttikunnossa aika pian taas, ja sama rumba jatkuu. Pitäkää huoli meidän viihtyvyydestä jotka itse maksamme vuokramme ja pidämme kodista huolta. | Vuokralainen

Mikä se semmonen kodinhoitaja on, joka ei tiskaa astioita eikä vie roskia ulos vaan katsoo onko tehty housuihin jotakin. Josko olisi paikallaan tehdä jotain hoitajien työmoraalin suhteen. | s.t.s

Tonttu seinän takaa, siinä oli paras neuvo ihmisille jotka tuskailevat "minkälaisen korun ostaisin vaimolle tänä jouluna" joulu on monelle "kaupallinen" juhla. Mutta riittäisikö tontulla aikaasi toiselle tontulle? | Tonttu joulumieli

On taas se aika vuodesta. Rakas sukulainen: Lapselta ei voi kysyä "vieläkös sinä uskot joulupukkiin". Miksi ei uskoisi, onko sinulla jatkoselitys sille? | Kommentti

Hämmästyttää Mikkelin touhu. Aina kun täällä on joku suurempi tapahtuma, ei näköjään osata ottaa rahaa sieltä mistä sitä saataisi. Nyt oli valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati, kahvilat olivat kiinni ja osa ravintoloistakin tai ainakin niin vähän henkilökuntaa, että palvelu oli todella hidasta ja jonot pitkiä. Sama on toistunut monissa muissakin tapahtumissa jo pidemmän aikaa. Ei kovin hyvää mainosta Mikkelille eikä kyseisille yrittäjille. Jos rahan halutaan virtaavan kaupunkiin, olisi se syytä ottaa silloin kun sitä on tarjolla ja järjestää henkilökuntaa sen mukaan, että kaikkia asiakkaita ehditään palvelemaan. Tällaisesta kärsii koko kaupungin imago. | Tekstiviesti