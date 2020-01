Sano se: Papin virka on palveluvirka

Kiitos Kerttu Kurki-Marttiselle hyvästä kirjoituksesta. Koskahan nuo nuoret papit keksivät että papin virka on palveluvirka. Liturgi on keskiössä silloin kun sali on tyhjä. Ei kai sitä kukaan toivo. | Johtajuutta toivotaan

Nyt sitten alkaa ennennäkemätön köyhien kyykytys. Kuntavaalit on pian tulossa. Muistaa ketä äänestää. | Kauhistunut

Kiitos kodinhoitajalle ammattitaitoisesta auttamisesta ja mukavasta juttutuokiosta. | Potilas

Onko nyt alkamassa viimeinen osio maaseudun autioittamisessa? Pahalta näyttää. | PS

Vastaamatta jää salaisista numeroista soitot sillä rehdit puheluthan soitetaan näkyvistä numeroista. Arvontojen voitoista/asioista voi ilmoittaa tekstiviestillä! | Kommentti

Sairaanhoitajan sekä lähihoitajan työnkuva voi olla hyvinkin erilainen riippuen työpaikasta. Kaikki hoitotyö on arvokasta ja yhtä tärkeää! | Viesti

Ministeri Jari Leppä kirjoitti 13.1. ansiokkaasti Etelä-Savon vesistöjen merkityksestä Saimaan alueelle. Etelä-Savossa on Saimaan ja Vuoksen reitin lisäksi Kyyvesi ja Puula Kymijoen reitin varrella. Nyt on tärkeää pitää molempien vesireittien järvien vedenlaatu hyvänä. Muuten maakuntastrategian kärjet ruoka, metsä ja vesi jäävät sanahelinäksi. | Kesäasukas

Potilasturvallisuus uhattuna. Tutustu hoitajien koulutuksiin ja siirry muutenkin tälle vuosituhannelle ja -kymmenelle. Ei kannata huudella, mikäli ei ole faktatietoa asioista. | Hoitajana kohta 40v