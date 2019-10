Sano se: Mikkelin velkaantumisinto tyrmistyttää

Viesteissä on asiaa myös huumeista, kaupungin konserniyhtiöistä ja torista.

Kaupungin into 23 miljoonan lisävelkaan tyrmistyttää. Edes vanhuksena en ymmärrä hehkuttaa Riihelän luonnehdintaa ”monumentaalisesta” 13-kerroksen asumispalvelutalosta, ”joka kyllä näkyy Ristiinantien suuntaan”. Suuri on siis kaunista hoivapalveluissakin? Unohtakaamme myös mainostettu ihmisen (myös vanhuksen) kokoinen kaupunki. Ja näkyyhän kulkijalle Naisvuorikin. Sen pintaremonttikin kai joutavana matkailukohteena (vetovoimatekijänä) on pyyhitty tulevaisuudestakin pois. | Tekstiviesti

Tutkin Mikkelin kaupungin ja sen konserniyhtiöiden yhteystietoluetteloita. Hirvittävä määrä johtajia, päälliköitä, esimiehiä ym. pomoja. Jopa lentoasemalla oma päällikkö. | Kaksi työskentelee kahdeksan valvoo!

Asioin 28.10. MPY:llä. Sain hyvää palvelua. | Kiittelee Alma

Pääministerit Jäätteenmäki ja Sipilä vakuuttivat, puhun niin totta kuin vain voin. Kepu ei petä. Ei ainakaan aina. | Alkion veli

Oho! A-studio ma. 28.10. Vihreät puoltaa, ettei huumeiden käytöstä rangaista. On aikoihin eletty. | Sahaa omaa oksaa

Ei prkl voi olla totta. Kuinka joku voi saada 4 000 e/kk, seitsemän vuoden ajan, tekemättä mitään sen eteen? | Prsaukinen(kö)

Jokin vuosi sitten Mikkeliin muutettuani ja paikallisia lehtikirjoituksia seurattuani olen huomannut, että heitä yhä riittää, joiden mielestä torin muuttaminen paikoitusalueeksi ratkaisisi kaupungin isojakin ongelmia. | Eletäänkö nykypäivää vai menneisyydessä

Työttömille jaellaan karensseja kun eivät suostu 9 e päiväpalkkaan ja samaan aikaan jaellaan sopeutumiseläkkeitä rikkaille kansanedustajille eikä töitä tarvitse tehdä yhtään. | Kuinka te kehtaatte