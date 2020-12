Sano se: Maskia käyttämättömällä voi olla hyvä syy siihen, älä mulkoile!

Arvoisa vanhan 5-tien suolaaja. Tuliko varattua liikaa tavaraa tälle talvelle, kun pitää kylvää sitä tielle, jossa 60 rajoitus, ei raskasta liikennettä, eikä oikein liikennettä muutenkaan. Vanha autokalustomme ruostuu kyllä muutenkin. Vai onko tämä valtion uusi kikka, saada autokalustoa uusittua.

MA

Hyvät kanssakulkijat! Jos joku on kaupassa ilman maskia, hänellä voi olla vakava astma tai sydänsairaus joka vaikeuttaa hengittämistä. Älä mulkoile vihaisesti vaan katso ystävällisesti. Toinenkin kärsii. Saattaa olla hyvin yksinäinen eikä ole ketään läheisiä jotka auttaisi.

Kärsivä lähimmäinen

Parkkilantielle sirotellaan sinne tänne todella vähän mursketta sitten kuorma-auton alusterällä kevyt pintaraapaisu.

Tienhoitoa

Hei Pieksämäki ja bilettävä tulevaisuus. Tyhmästä päästä kärsii koko kroppa.

Näin on

Hei sinä "kokemus". Älä Mikkeliä syytä parkkisakoista. Oma moka ja nyt ainakin kokemusta.

Tosi on

Ei kannata odottaa ihmeitä ns. kansanmaskilta, ne kun ei suojaa viruksilta kuten koronakin on. Oikea hengityssuojain voi auttaa vaan pystyykö pitämään?

X

Sikanen väittää, ettei metsä uudistu ja kasva tukkipuiksi ilman avohakkuita. Kuitenkin laadukkaimmat tukit vieläkin korjataan vanhoista, aukottomina kasvatetuista metsistä, ja tuhansia vuosia metsät ovat säilyneet hengissä jopa ilman hoitoa.

Metsänomistaja

Joulumielen tuonut tonttu muisti postilaatikon Länsi-Savolle ensimmäisenä joulukuun päivänä. Kiitos toimittajille! Tuotemainoksia vammainen ei käytä.

SM

Miten voi putsarihankkeesta saada noinkin ison sotkun? Toivottavasti aikanaan ainakin jätevesi menee putkeen. Mitä virkaa laitoksen johtokunnalla? Puheenjohtajan mukaan laitoksen asiat ei kuulu johtokunnalle, ainakaan hän ei tiedä niistä ilmoituksensa mukaan.

Hanski 47

Onko toimivaa niksiä joka estää silmälaseja huurtumasta maskia käytettäessä?

Sokkona kauppaan

Onpa ihmeellistä, ettei johtavassa asemassa oleva henkilö tiedä, milloin ja miten on jäävättävä itsensä. Koko kaupungin terävä pää nyt pohtii! Jos ko. asiasta on epäilystäkään, on ainakin avattava suunsa! Vaikka olisi kyseessä miniän kummin kaima.

Mummo

Miksi vesimittarin lukijalla ei ollut maskia, kun kävi kerrostaloissa viime viikolla?

Vastuullisuutta

Varmaan monet Rantakylän ja Otavan asukkaat ovat samaa mieltä vanhan Otavantien suolauksesta mikä on aivan turhaa mm. 40km rajoituksen ja ympäristö syiden vuoksi ja meneehän uusi tie aivan vieressä. Pohjois-Savon ely-keskuksessa ei olla ajan tasalla.

Mikkelin pitäis ottaa asiaan kantaa