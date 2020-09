Sano se: Missä opasteet Tupalaan ja Suonsaareen?

Onko Mikkelissä yhdistetty Tupalan ja Suonsaaren kaupunginosat Oravinmäkeen kun niiden viitoitukset 5-remontin yhteydessä on poistettu? Projektipäällikön mukaan kaikille alueille ei voida laittaa opasteita mutta asuuhan siellä sentään satoja ihmisiä!

SMS

On järkytys huomata kuinka suomalaisuudesta on tullut pahe. Suomalaisuuden ihannointi on melkein rikos, joka rangaistaan. Vertaa toveri Tuppuraisen (SDP) lausuma: "Oma kansa ensin ajattelu on vahingollista". Tai Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan (vihreät) lausunto: "Boikotoikaa suomalaista lihaa tai jos haluat ostaa juustoa, niin osta vaikka ruotsalaista"

Feministi hallitus

Kokoomus eli sekoomus on aina sekaisin. Olevinaan yrittäjien puolue, silti haukkuu hallitusta, että se tuhlannut kun valtio on nyt ja kevään korona-aikoina tukenut ja joutunut tukemaan yrittäjiä. Ja vielä ihan väärin eli kai jopa täysin vastikkeetta.

Nimimerkki

Pystyikö joku yrittämään pyörittää R-kioskia Otavassa? Aikanaanhan sellainen oli ja ikäiseni ja vanhempikin väki siinä kävi ja edelleen hyvänä muistaa.

Ehdotus

En ymmärrä miksi mikkeliläinen vihreiden edustaja ei näe koulujen informoineen avoimesti elämänkatsomuksen ja eri uskontojen opetusta. Itse vanhempana sain ainakin koululta viestin missä oli kaikki opetusmuodot, ajat ja paikat.

Mitä muuta vielä tarvitsee?

Kiitokset Rantaboxin pitäjälle kesästä 2020, ensi kesää odotellessa käynet hakemassa penkit ja opasteet yms pois, jotta alue olisi siistin näköinen myös talviajan.

Vink vink