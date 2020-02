Sano se: "Essote säästää ja lomauttaa duunarit jotta saadaan johtajalle lisää palkkaa"

Essote säästää ja samalla korottaa Risto Kortelaisen palkkaa tonnilla kuukaudessa. Näin henkilökuntaa motivoidaan lomautusten keskellä.

YT-Leikkuri, 12 149

Vanhemmat, opettakaa lapsellenne että jos koulusta mennään kaverin luo, siellä ei voi olla neljää viittä tuntia. Pidemmät kyläilyt voi sopia etukäteen.

Tekstiviesti

Erinomainen kirjoitus Pirjo Siiskoselta LS:ssa 21.2. Turhia ovat keinotekoiset imagokampanjat, jos todelliset käytännön toimet pilaavat kaupungin maineen.

Maaseudun asukas

Mikkeliin kannattaa perustaa sopeutumishäiriöpoliklinikka, missä hoidetaan muun muassa sisäilmahäiriöisiä. Tulee paljon halvemmaksi kuin väistötilat ja rakennusten purkamiset.

Oikeaa hoitoa

Miten voi olla mahdollista, että Essoten johtajan palkkaa korotetaan melkein tonnilla / kk. Samaan aikaan henkilöstöä on lomautuksella. Onko tämä edes laillista, on ainakin moraalitonta!

Erikoista

Ymmärrän ja jollain tasolla myös hyväksyn, että johtajien palkkoja nostetaan ajoittain, kuten nyt Kortelaisen palkkaa Essotessa. Mutta täytyy sanoa, että ajoitus oli hiukan väärä. Henkilöstöä koskettavat lomautukset, irtisanomiset, jatkuva säästäminen ja työtahdin kiristäminen sekä menossa olevat työehtosopimusneuvottelut, joissa taistellaan muutamista euroista. Kuntayhtymän hallituksen päätös ei todellakaan paranna yhteishenkeä Essotessa.

Työntekijä

Kyllä Savonlinna on osoittanut sellaista yhteistyökyvyttömyyttä, että ei Mikkelillä ole syytä lähteä tukemaan sen kulttuuripääkaupunki hanketta.

Tekstari

Iso kiitos Puumalan kunta ja Ravintola Niinipuu mukavasta illasta uusille kuntalaisille. Elävää musiikkia, kunnan esittelyä ja hyvää ruokaa tarjolla. Olen muutaman kerran muuttanut, mutta eipä ole muut kunnat/kaupungit järjestäneet vastaavaa tilaisuutta.

Ex-mikkeliläinen

Saimaa-ilmiö on kannatettava hanke. Miksi Savonlinna haluaa maksaa mikkeliläisten tuen takaisin haikailemalla Kuopion sotealueeseen?

Mielipide

Sirun liivisopin mainokset ovat ihania. Lisää samanlaista kiitos.

Tekstiviesti

Keskiviikkona oli ihana konsertti. Löysimme vaivoin vapaan parkkipaikan. Salikin oli lähes täysi. Orkesterimme oli Mikaelin suurenmoinen kruunu. Kiitos.

Ihastunut

Hyvä että hallitus pisti töpinäksi pakolaislasten pelastamisessa, ei persut ehtineet sotkea asiaa niin kuin Al Holin kanssa.

sk

Joskus tarvittaisiin tilannetajua ja viisautta. Sitä olisi toivonut Essoten Kortelaiselle. Hän päätti kuitenkin ottaa vastaan säästötalkoissa 900 euron palkankorotuksen. Näinkö esimerkillä johdetaan?

Kysymys

"Kaikki hyvin Mikkelissä" lukee internetissä. Hah hah! Juustohöylällä säästetään alueen todellisia vetovoimatekijöitä pois. Järki hoi?

Ex-paluumuuttaja

Essotella yt:t päällä; säästötoimia, lomautuksia ja irtisanomisia työntekijöille, johtajalle 900e/kk palkankorotus. Esimerkillistä johtamista.

Tekstiviesti

Jos Mikkeli ei olisi menettänyt FH-Investiä, niin ko. yrityksen maksamilla veroilla olisi Ristiinan lukio voitu säilyttää.

Että sen tason menetys

Essote säästää ja lomauttaa duunarit jotta saadaan johtajalle lisää palkkaa.

Yksi lomautetuista

Kiitos Pirjo Siiskonen. Hieno kirjoitus Mikkelin päättäjille ymmärtää, miten Mikkelin elinvoimaa tulisi rakentaa.

Tekstiviesti

Arvoisa kaupunginjohtaja, lämpimästi suosittelen liittämään väitöskirjanne jälkisanoiksi Pirjo Siiskosen kirjoituksen kunnan vetovoimatekijöistä ja miten ne voidaan kadottaa.

Tekstari

Lentokentällä on tulevaisuus. Lentoliikenne kasvaa. Meillä on kenttä hyvillä varusteilla, ei sitä tyhmyyttä pidä tehdä että se suljettaisiin. Aina on jäkättäjiä kenttää vastaan.

Koneet kehittyy

Kiitokset Essoten päiväkirurgisen osaston henkilökunnalle hoidostani. Teette suurenmoista työtä isolla sydämellä ja iloisella mielellä.

Kari Ojala

Hyvä Puumalan nuorisovaltuusto , kun ette puoltaneet hiihtoareenan siirtoa . Mitä järkeä on siirtää huoltotiloja pois kauas käyttäjistä, kun nykyisen huoltotilan vieressä on tyhjä käyttämätön riittävän tilava Metsäpellon tontti . Helppo yhdistää latu nykyiseen valaistuun latuun , eikä liikennöidyn tien ylityksiä tulisi. Myös entiset huoltotilat olisivat vieressä.

Naapuri tontin entinen hiihtäjä