Sano se: Kalevankangasta ei saa pilata asfaltoiduilla hiihtoreiteillä

Mistä niitä visiirejä saa Kangasniemellä?

MY

Hoitajille lisäkorvaus! Ei. Nehän tekee aina arvokasta ja hyvää työtä. Toki eläkkeitäkin voi korottaa.

JL

Kalevankangas on harvinainen ja suojelua vaativa luontokohde. Siellä on jo nyt riittävästi reittejä: kävelijöille, juoksijoille, koirien ulkoiluttajille, hiihtäjille, pyöräilijöille. Kuntoportaillekin on paikka. Rantakylän ensilumenladulle ajaa entistä nopeammin kalliin kiertoliittymän kautta ja rullailijoille riittää asvalttia eri suunnilla.

Jäitä hattuun

Yhtä aikaa toisen korona-aallon kanssa suljetaan meidän asiallinen pääposti. Tilalle tulee pieni, ilmaton loukku ahtaissa tiloissa. Siellä turvallisen etäisyyden pitäminen on mahdotonta.

Äly hoi!

Kalevankangasta ei saa enää enempää pilata monen metrin levyisin asfaltoiduin hiihtoradoin. Esim. hyppyrimäen portaiden teko on viimeksi vaatinut sinne uuden, leveän tien. Korona-aika on osoittanut alueen merkityken luontoliikkujoille niillekin, jotka eivät pysty enää hiihtämään.

RMK

Käyn vanhemmilleni kaupassa ja passaan korona-aikana. Vietän perheeni kanssa karanteenimaista elämää suojellakseni ikäihmisiä. Veljeni tulee paikkakunnalle ja kappas, isovanhemmat on näiden kanssa ravintolassa syömässä.

Väsynyt äiti

Kiitos Teille Kirpputori Ajaton sekä Kirjalan kirppiksen henkilökunta hyvästä palvelusta! Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle! Nimimerkki Löytöjä

Hyvät taloyhtiöt!Voisiko lähelle ulko-ovea järjestää tuolin liukuesteiden pukemista/poistamista varten?

Säästettäis lattioita!

En ole yhtään influenssarokotetta ottanut enkä influenssaa sairastanut. Joskus harvoin pieni räkätauti ollut joka on parissa päivässä ohi mennyt. Himosiivooja en ole, normi siisteys/sotku ja koira huushollissa.

Sairaslomat pitämättä

Laita rakas autosi talliin ja mene bussilla sinä Otavalainen. Otavan ja Mikkelin välillä vanha 5-tie on mutkainen ja sillä kulkee paljon isoja rekkoja.

Suolaa tarvitaan

Keskussairaalan remontti maksaa satoja miljoonia. Olisiko paljon jos laittaisi sisääntulorinteeseen lämmityksen. Ei tarvitsisi valmiiksi vaivaisten taiteilla jäätiköllä.

Liukasta oli

Ihmiset hyvät, ottakaa Akselissa olevasta Hope ry:n kuusesta vähävaraisten lasten lahjatoiveita.

Iso ilo niin saajalle kuin antajalle

Riihimäelle tehtiin rataoikaisu Tampere-Lahti. Entäpä jos Kouvolaan Mikkeli-Lahti?

Neropatti