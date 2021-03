Sano se: Kiitos sinulle, joka teet latuja Pitkäjärven jäälle!

Kiitos sinulle joka ajat ladut Pitkäjärven jäälle. Oli ilo tänäänkin hiihdellä luistavia latuja pitkin. Olet ansainnut kunniamaininnan työstäsi.

Leila Selenius

THL harjoitteli laskuja, niiden perusteella peruttiin jopa vaalit. Missä oikein mennään? Pelko ja paniikki ohjaavat valtion, kuntien ja avin toimia! Missä oikeusturvamme, missä demokratia?

Ihmettelijä

Yli 10 vuotta sairaan puolisona olen asioinut satoja kertoja sairaalassa, yhtään töykeää lääkäriä tai hoitajaa en ole tavannut. Puhelimessa on aina herttaiset hoitajat, ajan saanut vaikka samalle päivälle.

Ihmettelen

Millainen on elämä? Kärsimysten täyttämä. Parhaimmillaankin se on, työ ja kiire rauhaton. Mitä raha, tavara, muuta on kuin tomua? Kaikki minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Entä valta, kunnia? Niinkuin korsi murtuva. Tyhmä valtaa ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii.

Näin on

Hieno palvelu tuo Essoten sätti, tosin tietokone ei ymmärrä kuin Turun murretta. Kun laitoin koskoo tai pakottaa, tuli vastaus "en ymmärrä". Mutta kun laitoin "sattuu nii pirust", tuli vastaus heti "buranast vois olla appuu". Kyllä tekniikka on ihmeellistä.

M51

Kiitos SDP:n ministerit, kun sanoitte siirtohintojen pysyvän kohtuullisina. Maksan JSE:lle yli 450 e/vuosi, että saan Lumme energialta n. 50 e:n edestä sähköä vuodessa.

Ex-demari

Ihmettelijälle: Mitä epäselvää koronatiedotuksessa muka on. Käytä maskia, pidä etäisyys, vältä ruuhkia, pese käsiä, käytä käsidesiä jne. Näillä toimilla vältät koronan. Mutta kyllä se maski pitää itse osata laittaa. Ja tarviiko joka tilanteeseen olla joku määräys ettei voi itse ajatella miten toimitaan.

Teepee

Kiitos tuhannesti herkullisesta ja kauniisti asetellusta takeaway ateriasta ravintola Holville.

Naistenpäivän vapaan herkkusuut

Kalevankangas naistenpäivänä: Punertavapukuinen nainen, katso milloin lähdet alamäkeä laskemaan ja väistä jos olet nopeampi. Meinasit laskea huutaen päälle ja kaaduin! Etkä tullut edes kysymään sattuiko. Kyllä sattui!

Häpeä!

Kyllä on kamalaa, kun viljasiilot on alasajettu niin Mikkelissä, kuin Pieksämäellä! Ei ole varmaa,tuoko laivat meille ruokaa, kun on kriisiaika. Tyhmästi on tehty. Varataan kotiin vaikka pieni varmuusvarasto.

Seija Hyytiäinen Pieksämäki

Vanhuksien hyvinvointiin kerättiin Yhteisvastuukeräyksellä taannoin varoja. Omat vanhempani olivat mielissään tyttären listakeräyksen talkoosta.

Tytär 1

2. lk lapsemme kertoi että ope oli kysellyt lomakuulumisia ja jokaisen kohdalla vaan todennut "joo, entäs seuraava". Lapsi kysyy, eikö opettajaa oikeasti edes kiinnostanut.

Äiti

Kiitos siivoojat ja puhtauden tekijät puhtaudesta, jota urakoitte korona-aikana. Maski- ja politiikkamölinässä jää usein tärkeät asiat itsestään tapahtuviksi. Joka aamu, päivä ja ilta urakka toistuu ja useaan kertaan.

SMS

Vai haetaan Jukureille toimitusjohtajaa. Ei taida olla seuralla pulaa rahasta eikä ole pulaa kovista peleistäkään. Sarjahan on suljettu. Sieltä ei putoa. Pelata voi miten vaan. Tämä on "tyhmä" keksintö. Mahdollisuus on oltava muillakin.

Ent. peluri

Rokotetut! Peskää kätenne ja pitäkää maskit, sillä olette yhä viruksen kantajia! Älkää olko levittäjiä!

UPT