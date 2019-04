Sano se: Miksi muovin keräyspisteitä on niin vähän?

Liput liehuivat sunnuntaina vaalipäivän johdosta. Mutta ei Mikalon talossa. Säästöä se on tämäkin. | Onkohan korotuksia tulossa

Hiilijalanjälkeen korjausta. Kasvakoon heinä vapaasti ja paljon pellossa. Niitto maatumaan ellei joku rehuksi tarvitse. Onhan valmis pelto jos tarvetta tulee. | Ehdotus

Oli ilo nähdä demareiden Helsingin vaalivalvojaisissa, kuinka hienosti Sdp on onnistunut kotouttamaan maahanmuuttajat puolueeseen. Hunnutetut naiset tanssii ja iloiset maahanmuuttaja miehet tuulettaa vaalivoittoa. | Monikulttuurisuus kukoistaa

Onko totta että meidän seitsemänkymppisten ihmisten täytyy joka kevät siivota naapurin kissan/kissojen jätökset (niin pissit kuin kakatkin) omalta pihamaaltamme, josta on muodostunut naapurin kissojen käymälä läpi vuoden? | Hajuun kyllästynyt mummo

Metsäsairila Oy:n tiedotuslehti kehottaa jätteen lajitteluun. Muovia lukuunottamatta kaikki kierrätetään. Miksi muovin keräyspisteitä on niin harvassa? Anttolassa ei yhtään. Muovijäte menee heti kierrätykseen, kun keräyspiste tulee tänne. | Odotan

On niin ikävä Mikkelin parasta kahvilaa, Sun Saimaata, sen kivaa tunnelmaa ja Irinan ystävällistä palvelua. | Kiitos!

Antti Rinne toi vaalikeskustelussa vahvasti esille kolmikantasopimuksen tärkeyden. Kun jotakin sovitaan sopimusta tulisi kunnioittaa. Sopimus ei kuitenkaan sido ay-liikettä, työpaikalta marssitaan ulos vaikka nimet sopimuksessa. | SMS

Ollaan Mikkeliläiset ylpeitä Häkkäsestä! On sanansa mukainen, jämpti mies. Ei mikään satusetä. | Mielipide

Jipii! Nyt saadaan leikatut lomarahat takas. | JVL

Osmo Rantasen ehdotus on loistavan hyvä: Ilmailumuseo Mikkeliin! Tarvitsemme tänne vetovoimaa lisää ja lentokentän yhteyteen ilmailumuseo todella hyvin sopisi. | Pertti Ruotsalainen

Kaakkois-Suomen vaalipiirin valitut edustajat: Lappeenranta 5, Kotka 3, Kouvola 3, Savonlinna 2, Mäntyharju 1, Pertunmaa 1, Juva 1, Imatra 1, Ruokolahti 1, Mikkeli 0! Kannattaisiko lopettaa kyräily, riitely ja toisten syyttely ja keskittyä yhteistyöllä yli puoluerajojen ajamaan oman kaupunkimme etuja tässäkin asiassa! | Sitä saa mitä tilaa

Hallitusneuvottelut olisivat helpommat, jos Jutta Urpilainen olisi tunnustelija. Rinne on joustamaton, lausunnoissaan outo möläyttäjä. | Sotaveteraani

Olipa fiksua puhetta Martti Laineelta ilmastonmuutoksesta 16.4. Länkkärissä. Joillakin on jalat maassa. | Kiitos

Olisiko nyt aika vanhempien ottaa vastuu lasten kotikasvatuksesta? Yhä kiristyvässä taloustilanteessa koululla ei yksin ole enää resursseja opettaa ihmisenä ja yhteisön jäsenenä olemisen taitoja. | Yhteisön jäsen

Margit Bister (L-S 13.4.) Voitko itse päättää ettei oma tai läheisesi mieli sairastu? Jos näin kävisi, miltä tuntuisi että kukaan ei haluaisi nähdäkään sinua vaan laittaa johonkin keskelle ei mitään. Sehän parantaisikin hyvin sairastunutta mieltä. | Niin Mikkelistä

Taitoa vaatii sekin että valtatiellä oleva kiertotie on kuin kynnöspelto. | Ammattitaitoako

Ota selvää, onko lupa polttaa roskia. Joskus on palolaitoksen luvalla ja kysymällä naapureilta. Meille on kerrottu jo vuosia sitten, että puutarhajäte on vietävä niille tarkoitettuun paikkaan. | Savustetut pyykit sunnuntaina