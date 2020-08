Sano se: Mikä on työttömyysputki?

Kierrätystori-tapahtuman järjestäjille ja lahjoittajille iso kiitos. Kaikki tuli tarpeeseen. Liikutuin ihmisten anteliaisuudesta.

Työtön 25 vee

Antakee anteeks mut: Mikä on työttömyysputki? Vastaajaksi kysyjä toivoo nimihistoriasta tietävää tai päätöksentekotahon edustajaa. Käsite kiinnostaa.

N

Onkohan niin,että lukeminen vähenee, mutta kirjoja ilmestyy enemmän kuin koskaan?

Kysymys

Tapahtui Rossossa 16.8. Vein vaimoni syntymäpäiväaterialle. Tilausta tehdessäni mainitsin Susanna-tarjoilijalle merkkipäivästä. 10 min kuluttua pöytäämme tuotiin kukkakimppu onnittelujen kera! Esimerkillistä asiakaspalvelua.

Viesti

Jos olisikin pienet koulut keskeisillä paikoilla lähellä oppilaita ja opettajat liikkuisivat tarvittaessa tuntien mukaan? Tiloja varmasti valmiina. Säästyisikö jokunen miljoona???

Ehdotus

Muistakaa ettei Urpolan koululle käy kun vesilaitokselle! Hinnan oltava lehdessä ollut 28,5 miljoonaa.

JL

Metsänomistajana kiinnostaa miten tulonsiirrot on järjestetty metsänomistajien omassa perustamassa yhtiössä, kun puun hinta paljon matalampi kuin kilpailijoilla ja urakoitsijat vaan juhlii.

Kohta entinen jäsen

Kiitos Mikkelin kaupungin sosiaalitoimelle tuttavani hoidosta 4 kertaa/vrk! Kodinhoitajien työ on raskasta, mutta toivoisin kuitenkin, että he oman työpanokseni vastineeksi (siivous, pyykinpesu, kauppa-asiat) korjaisivat omat jälkensä ja laittaisivat jätteet niille osoitettuihin astioihin. Kaikki paikat on merkitty kissankorkuisin kirjaimin, mutta ei tunnu auttavan. Tuttavani ei itse vuodepotilaana voi olla syypää, joten toivon hieman enemmän paneutumista ohjeisiin. Kotihoito on muuten ollut ihan hyvää.

Auttava naapuri 70 v

Liikenneympyröitä näköjään aletaan käyttämään ohituspaikkoina, kyllä valot on aina valot. On hyvä että enimmäisnopeudet tulee käyttöön uusien autojen järjestelmiin, suoraan liikennemerkeistä. Olisi toivottavaa saada autot robottiohjautuviksi pian. Kilpaa ajoa ei maanteille.

Mielipide