Sano se: Holtitonta rahankäyttöä hallitusneuvotteluissa, kun irtokarkkeihinkin meni yli 3000 euroa!

Kannattaa suojata rakennukset rakennusvaiheessa ja kuunnella asiantuntijoita. Näin ehkä välttyisi homerakennuksilta. | Yksi tärkeimmistä asioista

Mikkelissä pitää tehdä säästöjä ja leikkauksia mitä kriisikunnassa edellytetään. Ei verojakaan voi loputtomasti nostaa. Isoja työpaikkoja katoaa. Leikkausten vastustajilta ei tule yhtään esitystä, millä menot katetaan, ainoastaan vaatimuksia. | SMS

Hyvä ulkoilija. Maapallo kiertää auringon ympäri. Suomessa on talvella pimeää. Huuda ajatuksesi avaruuteen ulkoillessasi, jos vaikka fysiikan lait kumoutuisivat. | Onneksi on valaisimia

Varokaa liikkumasta Kangasniemellä valkoisella pakettiautolla. Saatte poliisit tai ainakin paikkakuntalaisen poliisin peräänne. Entistä varovaisempi kannattaa olla, jos vielä satut puhumaan muuta kuin paikkakunnan murretta. Eikö poliisi Kangasniemelläkin voisi keskittyä oikeisiin ja isompiin asioihin kuten esim ylinopeuksiin ja muuhun laittomaan liikennekäyttäytymiseen. | Erota metsä puilta

Tällä palstalla esitti nimim. Äly hoi, miksi Ristiinan lukiosta ei tehtäisi matkailuun erikoistuvaa lukiota. Hyvä idea, onhan täällä meneillään Saimaa Geoparkia ja Summittia. Ristiinassakin muhii toteutumiskelpoisia ideoita. Kaupungin pitäisi nähdä toria laajemmalle.eikä pitää liitosalueitaan lapsipuolen asemassa. | SK

Ulkoilija, olen täysin samaa mieltä kanssasi. Työpäivän jälkeen kun astuu toimiston ovesta pimeään ei voi kuin ihmetellä talviajan kannattajia. | Kesäaika pysyväksi

Hyvä kirjotus Matti Paajanen. Tunnetasoisella ilmastohysterialla kerätään ääniä eikä yksikään puolue uskalla viheltää pelleilyä poikki. Realiteetit ja suhteellisuustaju on täysin menetetty. | Peksi

Miten saisi Ihastjärven koulun tilat kyläläisten jumppa-, yhdistys- ja kokouskäyttöön? | Tyhjänä pelkkä kustannus

Hyvä Maija Haaparanta ja muut villiintyneet papit, en voi kuin sääliä teitä. | Kirkon jäsen

Loistavaa Maija Haaparanta ja kumppanit! Jatkakaa työtänne kohti unelmiemme kirkkoa! | Ehkäpä jonain päivänä

Sinä Haukivuoren urheilukentän alueella pahaäänisellä mersulla rallia ajava nuorimies, voisit mennä metsäteille ajelemaan. Asukkaat pelkää sinun kaahailua, et näytä pysyvän tielläkään. | Mörinään kyllästynyt

No nythän ratkaisu Mikkelin talousongelmiin löytyi. Anomus valtion Rinteelle ja hups, mitään ei tarvitse lakkauttaa ja supistaa. Olin ollut siinä uskossa, että kun valtio tulee kriisikuntaan niin lakkautukset ja supistukset ovat paljon rankempia kuin nyt esitetyt, jotta edes nykyiset valtionavut säilyvät Silloin ei pelkkä kekseliäisyys riitäkään. | Hyvä Osmo Ukkonen

Veronmaksajilla ei saa maksattaa sopeutumiseläkkeitä, ne on poistettava, kelle niitä myönnetään, tulevat taloudellisesti toimeen muutenkin. | Tasa-arvoa

Melkoisen holtitonta rahan käyttöä Antti Rinteen hallitukselta! Hallitusneuvotteluihin oli varattu 180 000 e. Käytettiin yli 300 000 e! Irtokarkkejakin hankittiin yli 3 000 e:lla. Eipä ihme ettei rahaa riitä luvatusti opiskelijoille, vanhuksille yms. Pöyristyttävää on tämä vihervasemmiston toiminta. | Yäk!

Maija Haaparanta, marssit rakkauden puolesta, mutta mihin piilotit sen rakkauden kun kirjoitit Länsi-Savoon ilmeisesti meistä raamattu-uskollisista? Tuntui että kädessäsi oli vieläkin kovempi lyömäase kuin pesäpallomaila. | Helinä

Kylläpä Ristiinan lukiosta nousi iso haloo. Miksi Ristiinaan ei vaadita myös ammattiopiston toimipistettä? Vai eikö amiksilla ole väliä? | Tasa-arvoako?

Kannattaa miettiä vielä, mistä olet valmis maksamaan, koska Mikkelin kaupunki nostaa veroja 1 1/2 %:a sekä vesimaksu ja kiinteistövero myös nousevat tulevana vuonna. | Eiju

Kiitos kirkon väelle sunnuntai-illan tilaisuudesta, rukoiltiin sairaiden puolesta, voideltiin öljyllä Sanan mukaisesti. | Jumala ompi linnamme vieläkin!

Jos pääsen hakemaani työpaikkaan, hyvä, mutta jos joutuisin lähtemään virastani pois niin enpä saakaan minkäänlaista sopeutumiseläkettä niin kuin meidän kansalaisten valitsemat työntekijät eduskunnassa. Äänestys loppuu nyt. | Kyllästynyt

Verotus kiristyy, kiinteistö ja tulovero, lomautukset tulossa. Päättäjät nyt jäitä hattuun uusien investointien kanssa. Miksi kaikki keskitetään vain keskustaan. Meitä syrjäseuduilla asuvia ei arvosteta kuin nettomaksajina. | Tekstari

Kangasniemen kunnan olisi aika ja tarve kohdentaa väen vähentäminen hallintotehtäviin ja siellä päällikkö- ja esimiestehtäviin. "Maailma" kunnassa ja ympärillä on muuttunut. Palveluita on leikattu ja ulkoistettu. Tarvitseeko pieni kunta esim. 2 elinkeinoasiamiestä kun maatalouden toimiala on merkittävästi supistunut ja kun kunnanjohtajallakin on roolinsa ja tehtävänsä kunnan elinkeinotoimessa. Paperien ja kalenterien klaraukseen ei päällikkövirkoja tarvita. | SMS

Loistavaa, iloista, auttavaista palvelua Etelä-Savon Auton varaosat! Kiitos Teemu! | XOA cooltant

Erinomainen kirjoitus Matti Paajanen Länsi-Savossa 31.10. Ilmastohysterialla peloteltu lapset ja nuoret. Todellisiin saastuttajiin ei puutu edes ympäristöjärjestötkään. | Nimimerkki

Siitä mennään mistä aita matalin. Tehdään reippaita investointeja, budjetoidaan mitä sattuu, matkustellaan Kiinaa myöten ja kun rahat loppuu lakkautetaan pari koulua ja muutama kirjasto. Loppu hoidetaan veronkorotuksilla eli pannaan kaupunkilaiset maksumiehiksi. Halonen esittää 7,3 % veronkorotusta entiseen (1,5/20,5 x 100 = 7,32). Minä esitän kolmanneksen leikkausta kaupungin paperinpyörittäjiin ja kapulan heittäjiin. | Kovilla palkoilla pilipaliporukkaa

Samaa mieltä kuin Ei avustettava. Entiset kansanedustajat vaan kortistoon ja peruspäivärahalle niinkuin monet muutkin työttömät! | Eikö hävetä