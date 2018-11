Sano se: Normaaliajan vastakohta on epänormaali aika

Sinä punaisen pakettiauton kuljettaja 4.11. Saattotiellä, herätys! Jos en vetänyt 80-vuotiasta äitiäni kädestä suojatiellä, todennäköisesti teilasit meidät mahdollisesti jopa ruumishuoneelle. Mitähän touhusit ajaessasi! Saattotiellä on tietty nopeusrajoitus, jota et noteerannut. Niinpä toivonkin Mikkelin kaupungilta hidasteita jokaisen Saattotiellä olevan suojatien viereen. | Hengissä vielä

Erittäin osuva kirjoitus, Kalevi Tarkkanen. Nyt on normaaliaika, jota olen elänyt kaikkein eniten syntymäni jälkeen. Meillä on noviisihallitus, jolta puuttuu päättäväisyys. | Sotaveteraani 93-vuotias

Hienoa Jukurit. Kiitos jo tähän asti hyvistä peleistä. Taas nähdään ettei se raha aina ratkaise. 10 pistettä enemmän sarjassa kun viime vuonna tähän aikaan. Kiitos pelaajat ja valmennustiimi. | Jukurifani

Mikkelin budjettisäästöt taas kuten kymmeniä vuosia. Politiikot valitsee säästökohteen eli henkilöstön vähentämisen, jonka jokainen tietää jo etukäteen, että se ei mene läpi, kyllä ay-liike ja demarit, nämä meidän oikeat päättäjät siitä pitää huolen. Lopputulema on jälleen kerran veronmaksajien kukkarolla käynti eli verojen korotus, taksojen nosto ja lisälainan otto. Terveellä järjellä pystyttäisiin säästöt tekemään, kun luovuttaisiin edes osasta ylimääräisestä hömpästä ja avustuksista ja keskityttäisiin perusasioihin. Sellaista säästökoria ei näkynyt kukaan ammattilainen keksineen. | Jämäkkyyttä kaipaava

Kyllä hallitus teki jo yhden oman päätöksen EU:lta kysymättä. 26.4. 2018 nosti kansanedustajien palkkaa vikkelästi. Kaikille sopi, Rinnekään ei vastustanut. | Yksituumaisuus löytyi helposti

Tarkkasen artikkeliin (L-S 5.11.) viitaten sanon, että eihän me voida sooloilla kellonaikojen kanssa, kun olemme EU-mielistelyn maailmanmestareita. | Kommentti

Kalevi Tarkkasen kello käy oikein. Kansaa on manipuloitu vastakohdilla kesäaika/talviaika ikäänkuin valittaisiin talvea tai kesää. Nyt on normaaliaika, sen vastakohta on epänormaali aika. Vielä epänormaalimpaa on vaatia koko Euroopan kelloja samaan aikaan, sitäkin on esitetty! | Käkikello

Kiitos iloisesta ja ystävällisestä palvelusta aamupäivällä 2.11 Karikontien K-kaupan lihatiskissä palvelevalle miehelle. | Kahvittelija

Kenelle mahtaa kuulua Kirjalassa katujen kunnossapito? Puista pudonneita lehtiä paljon märkinä ja jäisinä tosi liukkaita. | Lipsuja

Minullekin on suuri ilo saada lapsenlapset luokseni. Ovat minulle niin rakkaita. Viikon vierailu syö kuitenkin pieneläkeläisen kuukauden budjetista leijonan osan. Yksin eläminen on kallista ja hinnat vaan nousee ja eläke pienenee joka vuosi suhteessa hintatasoon. | Rakastava mummi

Nyt selvisi sekin, kenen mielestä kaupunkimme kaikki viheralueet ovat uhrattavissa rahan edestä. Kepulaiset ja kokoomuslaiset. Kyllä rakennusmaata löytyy Mikkelistä muualtakin. Säilyttäkää nyt edes Kaihun vielä jäljellä oleva ympäristö! | Raha raha raha

Voi teitä te Mikkelin keskustalaiset pomot. Miksi viette joukkonne kokoomuksen syliin samoin kuin Sipilä? | Alkiolaisuus kuollut

Onpa menny vähän överiks tuo ilmastohässäkkä tai apteekkarin ahneus, kun lääkepussukastakin peritään 15 centtii. | Kassiton kulkija

Mikkelin jalkapalloseurat tekevät erittäin hyvää työtä kannustaessaan lapsia ja nuoria liikkumaan. Jalkapalloilijoiden tilat ja puitteet ovat tällä hetkellä riittämättömät ja puutteelliset. Yleisesti Mikkelin päätöksen teossa keskittykää oleellisiin asioihin, monet investoinnit on ylimitoitettuja sekä ylihintaisia kohderyhmään verrattuna. | Veronmaksaja