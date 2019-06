Sano se: "Vai ei kannata lentokenttää sulkea muutaman sadan tonnin takia"

Kenen intresseissä Ratilammen koivujen kaato? Ei muka tiedetty. Puhe hulevedestä täyttä puppua. | En usko

Mikkelin demarit, aika tehdä hallituksen puheenjohtajanvaihdosta päätös. Vai onko ryhmä toimintakyvytön? | Nimimerkki

Lentoliikennettä parjataan. On totuus, että tilanne korjaantuu. On biopolttoaineet, moottorit kehittyy, sähkö tulee alkuun lyhyille alle tuhannen kilometrin matkoille, vety on mahdollinen tulokas. Sähköä on mahdollista tuottaa ympäristöystävällisesti. Tulevaisuudessa kannattaa lentää paljon, ei tarvitse murehtia ilmaston takia. Nyt ei saisi tehdä päätöstä, jota saisi karvaasti katua. Kyllä se siitä?| Kr M Virtanen

Vai ei kannata lentokenttää sulkea muutaman sadan tonnin takia (LS 2.6.). Kouluja lakkautetaan huomattavasti pienemmistäkin säästöistä. Hienoa! Mitäpä noista pienistä koululaisista. | Tekstiviesti

Suututtaa lukea sodanjohdon toimintaa 1944. | Menetetty maa

On kiitoksen paikka. Olin lonkkaleikkauksessa toukokuussa. Asiakaspalvelusta lähtien palvelu loistavaa! Kiitos kaikille minua hoitaneille, olette arvokasta työtä tekevä huippujengi. Voimia teille! | Liisa Käkränen