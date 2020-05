Sano se: Äitini opetti minulle oikeat arvot

Psykologi varoittaa leimaamasta sairastunutta. Mutta ei tarvitse olla edes sairastunut, kun saa leiman. Riittää, että LS uutisoi perheenjäsenen työpaikalla olevan todettu korona. Koko perhe on nyt ihmisten pelon kohteena. Omasta negatiivisesta testituloksesta huolimatta.

Tekstari

Äitini, 7 lapsen äitinä opetti oikeat arvot. Usko, rakkaus, rajat, yritteliäisyys ja käden taidot. Kunniamerkkejä et saanut, etkä kaivannut. Rakkaus jätti perinnön. Teitäkin hoidettiin rakkaudella.

Siunaus, kallein perintö

Vaikuttaa, että Mikkelin asiat ovat nyt mallillaan. On oikeat päättäjät puikoissa.

Alijäämä 66 m euroa

Surullista, että ihmisyys etääntyy luonnosta. Lähestyttäessä steriilejä oloja ympärillämme, kohta ei tarvita kummoista pöpöä, kun emme siedä enää mitään. Onkohan loppujen lopuksi ihmisille hyväksi, kun kuljetaan maskit naamalla, desinfioidaan kaikkea mahdollista. Haluan olla ihminen, siis osa luontoa, ja toivon tavallista eloa myös vuosikymmenien päähän.

Biologia

Korona opettanut sen, että suurkoulut ei ole oikea ratkaisu! Koulujen lopettamiset uuteen harkintaan ja uudesta näkökulmasta, kiitos!

Veronmaksaja

Voi tätä pikkusieluisuutta, tässä maailman tilanteessa. Liikennemerkitkin järkyttää. Eikö ole suurempia murheita.

Matti P.

On meininki ihmeellistä vanhuksia kohtaan tänään. Ruokakaupassa pitää käydä klo 6 aamulla. Pitää ostaa mitä käppänöitä on sattunut jäämään ed. päivältä, no ei tule hävikkiä kaupalle, mutta on loukkaavaa riskiryhmiä kohtaan.

Kommentti

Harmittavaa ja kummallista, että maskiasiat sotkettiin STM:ssä ja nyt siitä väitellään, minä olen oikeassa -tyyliin. Jos valtaosassa maita maski määrätään tai suositellaan rajoituksien vapauttamisen yhteydessä, on vastuutonta tehdä vielä selvitys Suomessa, joka kestää 2 kk. Asiasta on tullut selvästi arvovaltakysymys. Miten valtiotieteen maisteri STM:n kansliapäällikkö voi tietää asian paremmin kuin virus- ym asiantuntijalääkärit. Minä luotan jälkimmäisiin.

Riskiryhmäläinen