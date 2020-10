Sano se: Mitä syödään jos maatalous pitää lopettaa?

Olen usein ajatellut että kummaa porukkaa nuo vihreät, miten he oikein haluaisivat elää jos voisivat asiat päättää. Maatalous kun pitäisi lopettaa, mitä söisivät? Paluu keräilytalouteen? Pellot kannabista kasvamaan? Liikkuminen jalan ja hevosella?

Paljon kysymyksiä

Uutisissa video poliiseista sumuttamassa rauhallisia ihmisiä, poliisi pahoinpidellyt putkassa ihmistä muiden poliisien katsellessa. Esimiehet piilottelevat tapauksia. Nämä varmaan jäävuoren huippuja.

Usko poliisiin on mennyt

Poliisin tehtävä on lain ja järjestyksen ylläpito yhteiskunnassa. Työtään tehdessään heitä tutkitaan useasti enemmän kuin työllistäjiään.

Peksi

Jätevedenpuhdistamon mahdolliset uudet maksujen korotukset ei kuulu kaupunkilaisten maksettavaksi. Virheen tekijät maksumiehiksi.

Vaatimus

Koiran jätöksiin liukastumisen on huomattavasti todennäköisempää kuin hevosen lantaan. Itse ilahdun aina kun näen ratsastajia Kalevankankaalla.

Kaikki mahtuvat ulkoilemaan

Jos yritys toimisi samoin, kun meidän Mikkeli niin olisi lappu ovessa, konkurssi. Hyvä kaupungin on toimia näin holtittomasti, kun on me mikkeliläiset kenen pussista ottaa nämä järjettömät summat.

Ollako vai eikö olla

Tästä melusta, miten me jotka asumme aivan keskustassa niin voitaisiinko mekin saada jotain korvauksia meluhaitoista. Voi hyvä tavaton näitä valittajia ollaan niin herkkiä on vaan minä ja vielä minä.

Valmis soppa

Valtuutetut kilvan kertovat nyt lehtien palstoilla mitä pitäiso tehdä. Äänestäjät 4 vuotta sitten antoivat valtakirjan ja halusivat tekoja, eivät yleisönosastokirjoituksia.

SMS