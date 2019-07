Sano se: "Kiitos kahdelle teiden ritarille, kun autoitte neitoa rengashädässä Helppanalassa"

Aikuisten puuhastelua ja solvauksia lukiessa päätyy vain yhteen tulokseen. Työpaikkakiusaaminen on hanskassa. Hävetkää käytöstänne aikuiset ihmiset, sillä saatte työstänne palkan. Somessa voitte leikkiä/solvata ollako kenen kaveria ja syyttää toisten työpaikallalla olemisesta. Nyt tarvitaan puuttumista, työhön ohjausta, yhteistyön arvostusta ja suuri henkinen muutos töiden sujuvuuden kannalta. Tajutkaa, että hoitokoti ei ole hotelli. | Tekstiviesti



Ministerien piti ilmoittaa sidonnaisuutensa. Rinne: 200 000 velkaa, ei mainittavia omistuksia. Kului pari päivää ja muistikin, että lähes puolen miljoonan omaisuus. Huono on muisti edelleen raha-asioissa Rinteellä. Vieläkään ei puhetta yksityisen sote-firman osuudesta. | Totuutta odottava



Haluaisin saman koulutuksen, kun poliisien asiakaspalvelussa työskentelevät. Vois näyttää hapantanaamaa 8h. | On touhua



Hei mikkeliläiset ja täällä olevat turistit! Kerätäänkö porukka, vuokrataan bussi ja ajellaan päivä kierrellen valo-ohjattuja risteyksiä ja nauretaan. Mikkelissä kun vihreillä ohjataan ketään ei minnekään ja punaisilla estetään sujuva liikenteen kulku. Käydään välillä syömässä ja taas ajellaan ja nauretaan, voisi olla kiva päivä. | Visit Mikkeli ja tikahdu nauruusi



Autoilijat antavat pyöräilijöille tietä vaikka ei kuuluisi. Tämä opettaa pyöräilijät entistä röyhkeämmiksi liikenteessä. | Säännöt jokaisella



Eikö tilaajalle, suunnittelijalle ja maksajallekaan tullut mieleen, ettei lavan ylle ritustettu ”lepakko” estä tuulta eikä sadetta! Saatiinpahan taas pätemättömille

rahareikä. | Upt



Kiitos nuori mies 27 stellan kassalla olet oikealla alalla. | Keppi mummeli



Vihreät vastustaa risteilijän rakentamista, joka työllistäisi 10 000 ihmistä. Äänestäkää vaan vihreitä, niin saatte suurtyöttömyyden äidin. | Äly hoi, älä jätä



Mihin Suomi menee? Bensavarkauksiin kyllästynyt Raakel Hynninen laittoi varkaan kuvan Facebookiin. Varas suojautui ja haastoi Hynnisen yksityisyyden suojan loukkauksesta oikeuteen. Varas voitti ja Hynniselle jäi maksettavaksi 10 000 euroa. | Tekstiviesti



Kiitos kahdelle teiden ritarille, kun autoitte neitoa rengashädässä Helppanalassa. | Tekstiviesti