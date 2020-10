Sano se: "Massiivinen moka se sähkönsiirron valvontamalli"

Kukahan kävi Kallajärven rannalta Kommelin luolien läheltä korjaamassa istuinlankun ja pölkyt parempaan talteen? Vielä olisi syyslomalaisilla hyvä makkaraa paistella.

Tekstiviesti

Kyttääkö ne poliisit tosiaan ns. moponuoria? Ei uskoisi! Otavassa temppuilua ja ajoa jopa kaduilla viritetyillä ja kovaäänisillä mopoilla yötä päivää.

Mielipide

Lisääntymisvaihe, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe, hidastumisvaihe, tasaantumisvaihe ja niin edelleen. Voiko sen paremmin koronasta sanoa! Toteutumaton "nyrkki" olisi ehkä todennut, että "Vaasassa ollaan nyt III-vaiheessa (eli siis korkeimman luokan vaiheessa)".

Matemaatikko

Vesiliikelaitoksen toiminta on esillä melkein joka viikko. Ihmettelen, miten liikelaitoksen johtokunnan pj. Korhonen, demari, on vetäytynyt täysin vastuusta eikä kommentoi mitään. Joko on tulevat kuntavaalit mielessä?

Vesilaitoksen asiakas

Jukka Pöyrylle terveisiä, kyllä tällainen keski-ikäinen rouvamallin peruslenkkeilijäkin ilahtuu kuntoportaista Kalevankankaalla. Uskon että moni muukin vauvasta vaariin on samaa mieltä. Saatetaanpa saada joku kaupunkimatkailijakin houkuteltua Mikkeliin niitä ja Kalevankankaan maastoja testaamaan. Ja mitä mukamas syrjäiseen sijaintiin tulee, poikkeapa itse joskus sinne metsään niin näet miten tietämätön olet siitä millaista väkeä siellä kulkee.

Kaikkien ilo

Kuka sammutti valot Siekkilästä? Kaupunki säästää nyt iltojen pimetessä sähkölaskuissa. Voisiko valot kuitenkin laittaa päälle Siekkilän lasten leikkipuistoon, niin olisi lapsilla turvallisempaa leikkiä ja liikkua?

Kysymys

Nykyään on autoissa energiamittari jota olisi hyvä noudattaa ilmastonkin takia. Opetettu matka ajossa tätä mittaria yhtä paljon kuin nopeusmittaria, kun nopeus ylittää 95 km ollaan, autosta riippuen kulutus ja saaste rajoilla. Kyllä nopeus satasen hujakoilla pitäisi riittää jos osataan asiat järjestää. Ja ottaa myös hirvimerkit huomioon.

Turvallista matkaa

Urheilupuistossa on 120 rappua ja lisäksi katsomoiden portaikot.. Eipä ole näkynyt treenaajia.

Pirkko 83 v.

Surraan sitä, ettei päästä lentelemään ulkomaille, että pitää etätöitä tehdä ja yhteyksiä hoitaa erilaisin sähköisin välinein, jättää jopa yöllinen ravintolaelämä! Mutta miten käy niiden, jotka jo ennen pandemian alkua olivat sivussa? Köyhien, sairaiden, yksinäisten? Kuka välittää? Ne, jotka pandemiaan asti ovat kaikin tavoin rällänneet mielin määrin, voivat kokea pikkusiivun siitä, mikä on monen suomalaisen arki. Ja vielä rajoituksista valitetaan!

Avatkaa silmänne ja korvanne

Ovatko varattomille jaettavat maskit loppuneet Mikkelissä, kun näkee niin monien lähiseurustelevan ilman kasvosuojaa? Koronan taltuttaminen koskee meitä kaikkia ja myös sinua.

Maskipakon kannattaja

Kiitos Antti Roivainen mielipiteestäsi L-S 18.10. Totta joka sana. Miten saisimme kaupungin ja maakunnan johtajineen ajamaan meidän etua?

Mikkeli-Lahti-rata järkiratkaisu

Kaupunginhallituksen hyvän elämän ohjausryhmässä toimivat Koivikko ja Pekonen niputtaisivat surutta kuusi päiväkotia yhteen jolla he turvaavat sivistyksen sisältöjä ja säästävät seinistä. Ajatella, isot miehet mittaavat sivistyksen säästöjä pienten lasten hoitosuhteiden niputtamisella. Voiko näiden päättäjien ymmärrys lapsiperheiden hyvästä elämästä karata enää kauemmaksi todellisuudesta?

Nimimerkki

Olis varmaan hyvä jos kaupan tavaran hyllyttäjätkin pitäisivät maskeja. Nololta näyttää aamuisin kun asiakkailla on maskit mutta kaupan henkilöt marhaavat hyllyjen välissä täyttäneet niitä ilman maskeja!

Nikolai

Mikkeli purkaa entistä ja rakentaa uutta velkarahalla. Seuraavaksi tule ministeri, joka päättää seuraavista velkakohteista.

Tervetuloa

Kiitos Markku Tervahauta, kokoomus ja persut, että paljastitte hallituksen harjoittaman sensuurin. Kuinkahan monta sairastunutta ja uhria poliittiset syyt vaati ja kuinka paljon tuli ääniä?

Sairaanhoitaja

Massiivinen moka se sähkönsiirron valvontamalli! Noin hieno termikö sai päättäjätkin luulemaan, että homma on hanskassa? Puuttuu vain nopea lain vahvistus? Mönkään meni!

Korjatkaa