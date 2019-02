Sano se: Ilmaisia vinkkejä kirppispöytien laittajille!

Mirja Haavikko (LS 16.2.) haaveilee 1. sairauspäivän palkattomuutta. Huomaa, että se ei olisi työnantajankaan etu tartuttaa muita työntekijöitä. | Mieti!

Onko vanhusten omaisten rooli nykyään vain tosiaankin käydä pari kertaa vuodessa lyhyillä kyttäys/arvostelukäynneillä? Kysellään ulkoilut yms. Mutta eipä juolahda omaisen mieleen kysyä mummolta esim. lähettäiskö yhdessä vaikka ulkoilemaan? | Malka

Mitähän tapahtui Louhenpuiston suunnittelussa? Paljon nähty vaivaa ja yhtäkkiä kaikki perutaan? Oikea päätös sinänsä, koska liikenteellisesti huonompaa paikkaa ei helpolla löydy. | Älliä vai ei

Suomessa on kaunis ja monimuotoinen luonto. On ihanaa ulkoilla puhtaassa, raikkaassa luonnossa. Tämä on luxusta, minulle! En kaipaa öljyvaltioiden "orjatyövoimalla" rakennettuihin "kiiltokuvakaupunkeihin". | Rakas kotimaa

Jalkakäytävä yli 1 m korkean lumen peitossa toista kuukautta Snellmaninkatu 5-7. Suur Savonkatu samanlainen. | SMS

Vietin tuskissani kolme päivää Mikkelin keskussairaalan päivystysosastolla huutavan television alla. Sairas vaatii toipuakseen lepoa ja rauhaa. Aina on huoneessa joku pirteämpi, joka huudattaa televisiota, muut kärsikööt. Poistakaa televisiot potilashuoneista! Antakaa valtaosalle toipumisrauha! | Trivako, Trivako, Trivako...

Penkkariajeluja oli ilo katsoa ja nähdä innostuneita opiskelijoita hauskoissa asuissaan. Kummityttöäni ei vain näkynyt ensimmäisen auton kyydissä kuten oli tarkoitus. Oliko joku kyyditsijä sotkenut autojen järjestyksen? | Pettynyt kummitäti

No voi hyvää päivää, milloin noista abien kuljetuskuorma-autoista rekkoja on tullut? LS 15.2. kertoi, uskoako todella? | Rahtari

Tässä ilmaiset vinkit kirppispöydän pitäjälle; vain puhtaita ja silitettyjä vaatteita ja laita henkareihin. Hinta; mitä maksaisit itse? Laita pöytä siistiksi joka päivä. Ei liikaa tavaraa kerralla. Hyvin aseteltu ja siistin näköinen pöytä houkuttelee tutkimaan tarkemmin. Älä vie rompetta jota et itsekään ostaisi! Ystävällinen käytös aina plussaa. | Tarkkailija

Voi miten kauniisti piispa puhui siitä, että lapsille pitää pienestä pitäen korostaa sitä, että ketään ei saa jättää yksin. Ja että yksin jäävät pitää vetää määrätietoisesti mukaan porukkaan. Kiitos Seppo ja rukoillaan, että näin kävisi. | Äiti sydän syrjällään

Tuttavani ei vie autoaan toriparkkiin. Saanut vuosien saatossa monet parkkisakot ilmaisissa paikoissa. Olisi tullut toriparkki halvemmaksi. | Äly hoi

Vanhuksen ja vangin tarpeen vertailu ei ole ongelmatonta. Molemmilla hoidon ja kuntoutuksen tarve on ilmeinen. Vankien keski-ikä on 37v. Heistä 90% on päihderiippuvaisia ja puolella on psyyken ongelmia. Sairaus ei parane huonolla kohtelulla ja eristämisellä. Joka kolmas uusii rikoksen. Vangin kuntoutus parantaa yhteiskunnan turvallisuutta ja vähentää kustannuksia. Elinikäinen yhteiskunnan asiakkuus ei ole tavoiteltavaa kenellekään. | YTM

Haluaa vastikettakin, markkinat määräävät ja kilpailu toimii kirppikselläkin. Jos haluat saada tavaraa myydyksi, suhteuta hinnat paikalliseen tasoon. Jos haluat myydä kalliimmalla, myy sellaisessa kaupungissa jossa hintataso on korkeampi. | Kirppu