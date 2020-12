Sano se: Ruokarukous ja päivänavaus jokaiseen Suomen kouluun!

Tehkää odotustilaa Pikantin postin yhteyteen vieressä olevassa lasiosastosta. Nyt asiakkaita halventavaa.

Ehdotus

Anna Signeul on viisas nainen, nostaa pari ensikertalaista hetkeksi jaliksen kansainväliseen noidankattilaan ja palkaksi luottamuksesta toinen tekee voittomaalin! On aika valita Signeul vuoden valmentajaksi. Ja Mikkelin tytöt, nyt on sauma tehdä jaliksesta vetovoimatekijä.

Päähän potkittu

Muutkin tarvitsevat poliisin apua kuin rikkaat työssäkäyvät ja perheelliset.

Puolueellista

Kangasniemen kunnallislehdessä demaripoliitikko kirjoittaa puuta heinää, kirjoitusvirheitä täynnä, lauseenjäsennys tipo tiessään jne. Ja näitä sitten pitäisi äänestää.

Kiitos jälleen kauniista joulukuusesta torilla ja uusista koristeista pylväissä Hallituskadulla ja Savilahdenkadulla. Rauhallista Joulun aikaa kaikille.

Takaisin koulunpenkille

Helpoiten ja edullisemmin sain paketin matkaan Matkahuollon kautta. Eikä tarvinnut sulloutua kassarivistön sumppuun.

Vese

Päiväkoteihin ja joka Suomen kouluun päivänavaus ja ruokarukous niin nuoret ja lapset oppisivat tuntemaan oikeata arvomaailmaa.

Mummo

Akkojen komentelu alakaa äijiä vatuttaa.

Kalluppi

TS

Ei hätää, Suomessakin on oma "Trumppi", joka tosin kadotti isänmaansa jo nuoruudessa, mutta yrittää saada kansan jakautumaan kahtia aloittamalla kesken uhkaavan koronapandemian sinnikkään tv-vaalikampanjan jollaista ei ole ennen nähty tapahtuvan Suomen historiassa?

Kommentti

Turhaako? Se mikä ei kiinnosta itseäsi, on meille tuhansille jukurifaneille vähemmän turhaa! Mieti miten paljon seura on tuonut valtakunnallista näkyvyyttä Mikkelille! Junioritoimintaa jne! Ei kaikki jaksa katsoa vanhoja Suomi-filmejä!

Ykä Ifk/Jukurit

Puiden vihaajilla lie hyvä mieli, mutta eipä ole enää ilo ajella Hirvensalmelle päin.

"Kaunista joulun odotusta..."

Lämpimät kiitokset Mikkelin Lyseon koululle lämpimistä pullista.

Terveisin Marsalkanhovin asukkaat