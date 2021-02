Sano se: Mikkeli ei tarvitse uusia johtajia vaan työpaikkoja

Huomasin, että Järvi-Suomen energia on nyt lyhentänyt siirtolaskun maksuaikaakin. Harmi kun ei voi vaihtaa.

Pakko vaan maksaa

Viisaita sanoja Eläkepappa 9.2. Et ole ainakaan kyynärpäät edellä rynnivä minäminä ihminen.

Arvostan

Korkein verotus, kallein sähkönsiirtomaksu, hulevesimaksu, jätehuollon perusmaksu...

Tervetuloa Mikkeliin!

Haluatko koronaan 60 vai 90 %:n suojan? Jos kuulut riskiryhmään niin olet ansainnut vain vähäisemmän suojan. Olethan jo valmiiksi sairas ja suojaahan se kuolemalta. Jos olet terve tai yli 70 v olet ansainnut paremman suojan. Olisikohan järjen käyttö sallittua.

Kuka päättää terveydestäsi

Nimimerkki esittää että Mikkelin talouden ongelma on Heinänen, et näy olevan perehtynyt tosiasioihin, säästöjä ei synny ilman rakenteiden purkua eikä tarpeettomalla rakentamisella.

SMS

Kiitos Tessieri. Muistutat mikkeliläisiä kunnioituksesta toisiaan kohtaan.

Onko Mäntyharjun kirkonkylän latupohjilla ladut? Hiihtolomia suunnittelevat Mäntyharjuun. Väki vauvasta vaariin.

Huomio

Ällistyin, kuinka edullisesti sain ruokaostokseni Mikkelin Graanilta, verrattuna Kangasniemen saman ryhmän kauppoihin. Täällä hinnat nousevat kuin pullataikina.

Pieneläkeläinen

Kalliit laitokset ja hoidot nuoria ja nuorempia varten.

Xx

Matti Vanhanen vertasi Suomea Kreikkaan ja Portugaliin. Suomi maksaa EU:lle 4 miljardia, Kreikka saa 20 miljardia.

Onkohan oikein

Playoff-juna ajoi taas Mikkelin ohi pysähtymättä.

Lätkä

Mikkeli ei tarvitse enää yhtään johtajaa lisää. Miksein tehtävä on saada elinvoimaa ja työpaikkoja tänne. Ei muuta kuin töihin.

Hyvät tavat

Hiki haisemaan

Kun talvella on reilummin lunta ja pakkasta tai kesällä muutama päivä hellettä, on ilmastonmuutos menossa. Vaaditaan autoilun ja lihansyönnin lopettamista. Sairasta!

Hanski

Olen koko pitkän ikäni ilman muuta äänestänyt kaikissa vaaleissa. Jos ei koronatilanne nyt helpotu, menee tarkkaan pohdintaan, uskallanko lähteä vaalikoppiin piirtämään numeron. Ei taida oma kynäkään taata, ettenkö voisi saada kopista tartuntaa. Kukaan ei tiedä, miten edelliset äänestäjät ovat siellä käyttäytyneet.

Sdp

Työpaikoilla on ihmisiä, jotka loukkaavat muita tarkoituksella. Heitä on myös päättäjissä. Maskit ja käsidesi ei anna oikeutta olla työ- eikä koulukiusaaja. Solvaajia ei tarvita eläkeiässäkään. Nollatoleranssin on nyt aika toteutua teoissa.

Kiitos!

JL nimimerkille, kaikki ei ehkä tulevaisuudessa suju kuin Strömsössä tai Ankkalinnassa. Historia opettaa, sotia on ollut!

Kommentti

Älkää enää äänestäkö valtuustoon suuruudenhulluja vaan tavallisia köyhiä ihmisiä. Ne osaa tehdä tarvittavat säästöbudjetit paremmin.

Vinkki