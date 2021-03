Sano se: Onko pakko kiusallaan pilata hiihtoladut!

Kansalaisten viruksella pelottelu on viety äärimmäisyyksiin. Rokotekuolemista ja -vaurioista ei kukaan puhu ääneen tai kirjoita koska siitä saa otsaan hullun leiman. Enemmän ihmisiä kuolee kansansairauksiin, syöpään, päihteisiin ja itsemurhiin kuin koronaan. Olisiko jo korkea aika ottaa maalaisjärki käyttöön ja ohjata yhteiskunnan varat ja energia oikeisiin ongelmiin?

Nimimerkki myös

Kaupungilta rankutetaan latuja joka kulmalle ja ajon jälkeen ne heti rontsitaan kävellen pilalle. Hiihtäkää itse luisteluhiihtoa mokomassa monttumeressä! Jos ei ole hiihdon harrastaja,onko pakko kiusallaan pilata toisten harrastus? Ja koira oppii tekemään tarpeensa muuallekin kuin laduille!

Ulkoilija

Ratkaisu Jukureiden tappiokierteeseen: edustusjoukkue U20-sarjaan ja vice versa.

Nyt alkaa riittää

Olipa taas hyvä mielipidekirjoitus, miten kirkonkylistä saisi elinvoimaisia osana Lakeland-Saimaa aluetta. Mutta, mitä tekee Mikkeli, tekee kaikkensa torpatakseen tulevaisuuden. Ehkä parhain esimerkki on ollut Ristiinan lukion lakkauttaminen.

Majuri

Riitta-Liisa Roponen on uusi "äitee" joka neuvoo ja kannustaa nuoria kilpasiskoja, sekä näyttää hiihtämisen mallia. Mahtavaa!

Kangasniemellä koronarokotuskin positiivinen kokemus.

AES

Taina Kilpijoelle: Hänskissä 1.3. päivällä oli vauhdikkaat talvilomapelit käynnissä toisessa päädyssä, mutta toisessa päädyssä rauhallista ja paljon tilaa luistella. Miksi siis tulla hakemaan vaaratilanteita lasten kanssa pelien seasta? "Väärä paikka" ilmaisu tarkoitti, että on järkevämpää ja turvallisempaa luistella toisessa päässä kenttää, koska siellä on tilaa ja rauhallista. Hänskiin on myös pyydetty väliverkkoja jakamaan tiloja pelien ja luistelijoiden välille ja tuomaan turvallisuutta, mutta rahasta kiinni.

Jääpallisti

Puhutaan postin huijausviesteistä. Minua huijasi posti. Laitoin siskolle kirjeen Hesaan 16.2. Ei ole vielä mennyt perille.

Mikkeli-Helsinki?

Tehkää ladut itse, ei tarvitse valittaa!

Jussi Leppänen

Olisiko "maalaisjärkeä" jos suuressa hallissa olisi tietty neliömäärä tilaa/henkilö ja välit eikä 10 henkilöä.

Vaikeaksi menee

Yli 80 v

Tyylillä ja tunteella koottu Pave Maijasen valokuva- ja muistonäyttely Mikkelin valokuvakeskuksessa. Kaunis kiitos hänelle pitkästä ja monipuolisesta urasta.

Pidä huolta

Kampparit P21 ja valmentajat Lasse ja Mika, kylläpä järjestitte lauantai-illan jännitysnäytelmän, ettei paremmasta väliä!

Onnea ja kiitos!

Kun katsoo Suomen koronatilannetta, toivoo, että loppuisi puheet sen hyvästä hoidosta. Sadattuhannet ihmiset ovat kärsineet ja kärsivät koko ajan hitaasta torjunnasta, vaikka meillä etuna äärettömän harva asutus verrattuna muihin maihin.

Realisti

Eikö esim. Graanin markettien oville saa millään kylttiä "Tervetuloa vain maski päällä". Liian moni porhaltaa ilman. Meillä vielä terveillä on ihmisoikeutemme. Vartijat oville, kun niitä näyttää olevan.

Viesti

Jännittävä nähdä, ilmoittaako Osuuskauppa Suur-Savo tänäkään vuonna kesätöitä hakeneelle nuorelle mitään valituksi tulemisesta/tulematta jäämisestä. Ala-arvoista ettei nuorille ilmoiteta mitään, tosin tähän jo aiempina vuosina totuttiin.

Äippä