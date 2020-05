Sano se: Taklaukset poistuvat jalkapallosta ja jääkiekosta koronan takia

Tietoa ja näkemystä koronavirukseen liittyvien asioiden hoitamisesta on jälleen tarjolla runsaasti.

Miksi Mikkelin kirkot sulkivat ovensa siunauksilta? Kymmenen sallittua saattajaa ei olisi riittänyt täyttämään kirkkojen penkkejä. Vainajat maksaneet veronsa koko elämänsä ajan. Nyt heitettiin ulos kirkosta! Siunaus ulkona haudalla.

Koronakon päättäjät pelotti?

Koronasta on todellista hyötyäkin! Nimittäin, jääkiekossa, jalkapallossa sekä joissakin muissakin peleissä, kun otetaan huomioon etäisyys-sääntö, hengenvaaralliset taklaukset loppuvat! Että sillä lailla!

Pelifani

Minkä takia telkkarissa sanotaan, että potilaat peruu vastaanottoaikojaan? Minulla oli aika, mutta sairaalasta tuli kirje että se on peruttu koronan takia. Olisi ollut erittäin tärkeä kontrolli.

Erittäin pettynyt

Nyt tärkeää että kaikkia viheralueita esim. Mikkelipuistoa hoidetaan, kun kaikkea yhteistä on karsittu. Ulkoilualueet tärkeitä virkistykseen. Priorisointia kaupunki.

Miksi Pallo-Kissat treenasi perjantaina Urskissa parinkymmenen pelaajan joukolla? Eikö kokoontumisrajoitukset koske kaikkia?

Utelias

THL aloitti imagonpesu-kampanjan: nollatoleranssi tartunnoille! Edellisenä päivänä avattiin koulut viruslingoiksi THL.n suosituksiin perustuen!

Pohjolan Pohjois-Koreassa ollaan

Kalevankankaalla on upeat polut ulkoilla. Siksi on surullista nähdä kuinka paljon joen ja polkujen varrella on muoviroskaa. Erityisen paljon joen ja koulun kohdan parkkipaikan maastossa. Voisikohan koulu järjestää oppilaille opettavan ja kuka ties kivankin ulkoilupäivän roskienkeräilyn merkeissä?

TTV

Koulutuspolitiikkaa. Oppilaista toinen puoli lähiopetuksessa ja toinen etäopetuksessa! Säästöt: koulutilat, koulukuljetukset, kouluruokailut ja opetusryhmät puolittuvat. Perheille lisääntyvät asuntomenot, ruokailumenot ja tietokonemenot korvataan verotuksessa. Säästöt ovat melkoiset. Opetus paranee, sosiaalisuus paranee.

Pipsa

Koulussa oleminen on mukavaa

Investointiohjelma on täysin järjetön tämän kokoiseen kaupunkiin. Kiinteät menot ovat järjettömiä tämän kokoiseen kaupunkiin. Konkurssiin mennään, se on varmaa. Mustasalkkuiset miehet tulee Helsingistä, sekin on varmaa.

Minä tiedän

Kiitokset Bertalan Galambosille Mikkelipuiston kevättöistä. Kunnioitettavaa toimintaa ja esimerkin näyttämistä.

Jatkoon

Kyllä kaupunginorkesteri pitää lopettaa. Aivan tyhjänpäiväistä eliitin paapomista. En ole ikinä kuullut moista orkesterin rämpytystä. Vielä tällaisena aikana kun turhia menoja pitäisi karsia.

Matti