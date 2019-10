Sano se: Miten Jukurit voi pelata noin surkeasti?

Tekstarien ykköspuheenaihe on edelleen Mikkelin kaupungin talous ja sen heijastusvaikutukset.

Hyvä SMS vielä niistä partakoneenterävistä piikeistä. Tuolla logiikalla kaikki teräaseet tulisi poistaa myynnistä. Ne jos mitkä on vaarallisia. Ihminen pystyy itse ennakoimaan vaaran ajattelevana oliona. | Lopetetaan tämä holhoaminen

Hallituspuolueiden lupaukset opintorahaan oli Vas 101 e, SDP 86 e, RKP 86 e ja Vihr 83 e. Nyt tiedämme, että opintoraha on nousemassa 2,48 e. Koulutuslupaus/vaalilupaus on törkeästi petetty. | Voi Afriikka Antti

Haukivuorelta, Puumalasta ja Mikkelistä lakkautettu lukioita. Miksi Ristiina olisi poikkeus? Jos kaikki säästöt kohdentuvat Mikkelin lukioon, millaiset puitteet ja kurssivalintamahdollisuudet lukiolaisille verrattuna muihin lukioihin? | Juvalleko lukioon jatkossa

Kaikki liikkumista edistävät investoinnit kuten palloiluhalli kannatettavia. Ehkäisevät tulevaisuuden sote-menoja. | Kommentti

Paikallisradiossa mainos maalämmöstä, onko öljykuitit tallessa. No meillä on ja hyvin huollettu tai uusittu öljypoltin on määrätyissä kohteissa kilpailukykyinen maalämpöön kun ajatellaan maalämmön perustamiskuluja, myönsi jopa tunnetun laitemerkin maahantuojan edustaja. Varsinkin Järvi-Suomen Energian siirtohintojen (Suomen kallein) aluella kannattaa laskea tarkkaan vaihtoehdot. | Tekstari

Kiitos kirjoituksestasi Maija Yrjölä. Loistava idea! Lupaudun osaltani rahoittajaksi Illumio-valotapahtumaan 10 e:lla. Mikkeli tarvitsee juuri tällaista yhteishenkeä. | Pirkko Hokkanen

Kyllä Ristiinan lukio ja Kisakaari pitää säilyttää. Mikkelin jääpalloilijat ja jalkapalloilijat huhkikoot missä sattuu eikä hiihtäjät tarvi mitään ensilumen latua. Vartotkoon sitä lunta niinkuin muutkin täällä syrjäkylillä. | Viesti

Kuinka Jukurit voi pelata noin surkeaa kiekkoa. Mitä joukkue tekee harjoituksissa muuta kuin seurustelee. Ei tuolla työmäärällä pärjäisi edes Mestiksessä. Herätys valmentaja katso peiliin jos uskallat. | Ikijukuri PP

Tätä pimeyttäkö te talviajan kannattajat haluatte? Eihän sillä toki ole suurta väliä eläkeläisille tai iltansa sohvan nurkassa viettäville, mutta meiltä koululaisilta, opiskelijoilta ja päivätyöläisiltä tämä vie sen ainoa valoisan tunnin, jonka iltapäivällä voisi käyttää ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. | Ulkoilija

Onnea mikkeliläiselle Timo Nyströmille maailmanmestaruudesta. | Viesti

Miksi Mikkeli haluaa tappaa omat elinvoimatekijänsä kuten Ristiinan lukion? Elinvoimatekijöitä pitää tukea. | Mistä saisi näkemystä johdolle?

Kaupungin into 23 miljoonan lisävelkaan tyrmistyttää. Edes vanhuksena en ymmärrä hehkuttaa Riihelän luonnehdintaa "monumentaalisesta" 13-kerroksen asumispalvelutalosta, "joka kyllä näkyy Ristiinantien suuntaan". Suuri on siis kaunista hoivapalveluissakin? Unohtakaamme myös mainostettu ihmisen (myös vanhuksen) kokoinen kaupunki. Ja näkyyhän kulkijalle Naisvuorikin. Sen pintaremonttikin kai joutavana matkailukohteena (vetovoimatekijänä) on pyyhitty tulevaisuudestakin pois. | Tekstiviesti

Tutkin Mikkelin kaupungin ja sen konserniyhtiöiden yhteystietoluetteloita. Hirvittävä määrä johtajia, päälliköitä, esimiehiä ym. pomoja. Jopa lentoasemalla oma päällikkö. | Kaksi työskentelee kahdeksan valvoo!