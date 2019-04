Sano se: Eduskunnan työskentely on teatteria

Sinä joka olet huolissasi koirien kakkapussien määrästä, olet laskuissasi hakoteillä. Et ota huomioon sitä että varmaan suurin osa koirista ei niitä tarvitse, ei ainakaan joka pötkölleen. Meillä on 2 koiraa, vanhin jo 10 v, ja yhtään pussia ei ole tarvittu. | Maalla on mukavaa

Kyllä on ollut taviksen mukava hiihdellä ja kohta pääsee pururadalle. Mutta sinne tulee pyöräilijät joilla ei ole soittokelloa eikä jarruja. Vauhtia kyllä. | Tavis

Hyvä idea tuo Pankalammen ranta mielenterveyskuntoutujien talolle, koska siellä on ennenkin ollut vastaavaa toimintaa ja kaikki palvelut lähellä ja tilaa on. | Eiju

On se vaan aika teatteria tuo eduskunnan työskentely kun oppositio vastusti kaikkea mitä hallitus esitti ja nyt esim. kaatuneeseen soteen liittyen ns. maakuntamalli kelpaa niin demareille kuin vasemmistolle. Otappa näistä veijareista mitään tolkkua. | TP

Hieno homma että Kangasniemelläkin useampiakin ruokapaikkoja kun Teboil. Olen useasti käynyt syömässä ympyrän toisella puolen ja aina hyvä ruoka ja huippupalvelu. Kiitos. | Veneensiirtäjä Mikkelistä

Kirkkokyyti 5 e ja kirkollisveroa maksamme. Uskomatonta. | Mummo

Kiitos Rauni Berndt kirjoituksesestasi koskien turvesoita. | Järvien tila jokaisen asia

Vaalivalheet ovat ohi: Essoten maksuosuudesta ei saada 6 Me alennusta. Parakkikouluja voisi ostaa paikallisyrityksiltä, jättikoulu ei taloutta paranna. | SMS

Olipa fiksua puhetta Martti Laineelta ilmastonmuutoksesta 16.4. Länkkärissä. Joillakin on jalat maassa. | Kiitos