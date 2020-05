Sano se: Meidät yli seitsemänkymppiset on unohdettu

Kovin nyt keskusteluttaa se, kummalla puolella koiran on syytä kulkea lenkkipolulla.

Kun nyt ruvetaan setvimään suojaväline- ym. sotkuja, on hyvä muistaa vanha viisaus: virkamiehen onnistuminen on poliitikon kunnia. Poliitikon epäonnistuminen on virkamiehen häpeä!

Salaviisas

Hyllyttäjät voisivat tehdä työnsä ennen kauppojen aukaisua. Mahtuisi turvallisesti ostoksille.

Maski

Korona-aika on operaattoreille tuottavaa aikaa, kun karanteenissa olevien on hoidettava asioitaan soittamalla. Ensineuvonkin odotusaika on maksullista!

SMS

Kiitos Marimuksulle hyvästä palvelusta.

Nyt urheiluseurat pelloille töihin kun ei pelata. Jukurit, MP ym. ym.

Mansikat pöytään

Saksala on rumasti rakennettu täyteen kerrostaloja. On käsittämätöntä että viheralue pitäisi hävittää. Pelkät seinät ympärillä ei tue kenenkään hyvinvointia. Pidetään huolta jäljellä olevasta vihreästä, ei tuhota alueen viihtyvyyttä.

Keskellä kerrostaloja

Meitä yli seitsemänkymppisiä turhauttaa elämä. Olemme tähän asti auttaneet lapsia ja lapsenlapsia vuosikausia. Nyt meistä ei ole enää hyötyä. Niinpä voidaan unohtaa meidät.

Yksinäinen

Kielletään vaan nuorten kortteliralli, mutta samalla voisi kieltää myös lasten jatkuva kiljuminen pihoilla ja lisäksi myös myöhään yöhön ja jopa aamuun asti kestävät kovaääniset juhlat kesäisin.

Pikkuinen unikko ja punainen ilmapallo

Tuhansien kieltojen maa Suomi Finland

Kiitos AES. Olen samaa mieltä kanssasi. Kaikki me erehdymme ja teemme virheitä.

Ihminen

Elämää suuremmaksi asiaksi on noussut, kummallako puolella lenkkipolulla/kevyenliikenteen väylällä koiran kanssa kuljetaan. Vasemmalla, koska näin koira on suojassa vastaan tulevaa liikennettä ja kävelysauvoilla varustautunutta "minä ite" porukkaa. Koira koulutetaan perinteisesti kulkemaan vasemmalla puolella.

Ma

Yritän opettaa lapselle kävelyssä ja pyöräilyssä liikennesääntöjä. Sitten vastaan puskee koiranulkoiluttaja väärää puolta. Selitän että hän kulkee väärin ei me. Onko omat liikennesääntöjä koirallisille?

Kysyn vaan