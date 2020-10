Sano se: "Menkää hyvät Mikkelin päättäjät opintomatkalle Puumalaan ja pyytäkää kunnanjohtajalta apua"

Demareiden mielestä oma kansa ensin -ajattelu on vaarallista. Ja kertoisiko arvon demarit, miksi se olisi vaarallista? Jos tuo ajatus oli sotiemme veteraanien mielessä aikoinaan, emme tässä olisi.

Tämä on fakta

Brittilehti Times oudoksui Marinin esiintymistä mainoksessa ja rintavako paljaana. Suomella vilautteleva pääministeri. Myös Daily Mail totesi, että tuollaiset kuvat lehdissä vievät pääministerin uskottavuuden.

Samaa mieltä

Hautakynttilöitä varastavat mm. harakat, varikset ja oravat. Kokeile kynttilän laittamista lyhdyn sisälle.

Luonto

Kirjoittajalle "mielipide". Oletko nähnyt autossa istuvia hirvimiehiä vai oletko nähnyt ammuttavan tien suuntaisesti?

Kaksi eri asiaa

Vuoden mikkeliläiseksi pitäisi valita torikauppias Elli Tenkanen, hän on vuosikymmenet sateesta ja tuiskusta huolimati jaksanut ilahduttaa myymällä taidokkaasti tekemiään tuotteita. Hänellä on empaattinen kyky kuunnella toisten murheita. Hänellä on hyvin, hyvin iloinen ja positiivinen ote elämään. Toivomme iloa hänelle näin synkän syksyn keskellä.

Varpaluuta

Asun hautausmaan vieressä ja varikset ja harakat lennättävät meidän pihalle vesilätäkköön kynttilöitä haudoilta. Pyörittävät kylmässä vedessä niin että parafiini irtoaa syötäväksi. Aina ei ole ihmisvarkaat kyseessä.

Tekstiviesti

Menkää hyvät Mikkelin päättäjät opintomatkalle Puumalaan ja pyytäkää kunnanjohtajalta apua. Ei tarvita muita konsultteja eikä työryhmiä eikä maksa paljon. Tämä neuvo on ilmainen.

Onnea matkaan

Valtola kun kehuit Wahlroosin saavutuksia, yksi asia unohtui, nimittäin se, että hän oli tulipalokommunisti nuoruudesta. Sieltä on opit peruttu mutta vain kääntäen, miten köyhää kyykytetään.

Mielipide

Lehtipuhaltimet pörisseet monen ukon voimin kerran viikossa pitkin syksyä. Lehdet siirtyy eestaas. Tietävätköhän mistä maksavat?

Naapuri

Julkiset menot alas ja pois tukitaloudesta – Tälläkö keinolla todella selviydytään? (LS 26.10.) Jatkuva talouskehitys syö ihmistä – kansalaisia. Poliitikkojen tulisi selvemmin nähdä nykymaailman haasteet ja ryhtyä toimeen. Uudet keinot esille.

Toivon näkökulma

Jukurit–KooKoo lauantaina osoitti sen, että Jukurit on väärässä sarjassa. Kahden miehen ylivoima eikä laukaustakaan maalia kohti. Henkilökohtaisia virheitä liikaa. On lähdetty mopolla moottoritielle.

Teepee