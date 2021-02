Sano se: Iso kiitos ja voimia Essoten koronatiimille!

Iso kiitos Essoten koronatiimille saamastani hyvästä hoidosta. Toivottavasti voimanne riittävät pahenevassa tilanteessa.

Jo kotihoidossa toipuva

Hyvä kirjoitus LS 18. 2. Pekka Tuhkanen. Tutustukaa tosiaan auton valotekniikkaan ja kytkekää takavalot päälle. Joku hyväksyi Suomeen lain ettei takavaloja tarvii käyttää.

Järki kaukana ideasta

Kiusaaminen, vähättely ja ivaaminen on rikkaruoho, jota ei saa poistettua. Muutos lähtee sinusta itsestäsi, jos haluat. Muutama vuosi sitten Kansalaisopiston tunnilla pari hienostorouvaa ivasi minua. No, enpä välittänyt moisesta tärkeilystä. Eihän se, että puolisollasi on korkea virka, tee sinusta toista arvokkampaa ja parempaa.

Sydämensivistys

Missä se ilmastonmuutos oikein luuraa? Ei paljon enää naurata näiden lumikinosten keskellä.

Tulisi jo se ikuinen kesä

Kyllä inhottaa kun telkkarin ohjelmia mainostavat esittelevät kitarisojaan.

Katsoja

Onkohan hallitus laskenut, montako rokoteannosta tarvitaan, jos vaalivirkailijoiden rokottaminen kiilataan ohi muiden.

Pettynyt kansalainen

Nimimerkeille mummot 75 v ja 88 v. Perustelunne kaihileikkaustenne epäonnistumisille ovat niin perusteelliset, että saatte varmasti rahat takaisin lääkäriltänne.

Matemaatikko

Ulkomaalaiset 37 000 lumitöihin kolamaan lunta ja auttamaan veronmaksajien töihinpääsyä.

Aamuisin kolausta

Marin voisi olla nouseva johtaja, jos hän opettelisi Suomen perustuslain ja noudattaisi sitä, jos hän vaatisi lakien noudattamista ministereiltä, opettelisi neuvottelemaan ja kuuntelemaan kokeneita kumppaneita, hoitaisi maan asioita oman kansan eduksi, myöntäisi omia virheitä, jättäisi toisten syyllistämisen pysyen totuudessa. Tässä kaikessa hän on kompuroinut.

20 v vielä opetteluaikaa

Luin jutun Pirtin kehräämöstä. He lähettävät villat, jopa 12 500 kiloa, Britanniaan pestäväksi, kun Suomesta ei löydy riittävää pesutyövoimaa! Haloo, Mikkeli, perustakaa pesula, työtä työttömille. Turhat, kalliit kuljetukset jäävät pois.

Kili

En koe oloani turvalliseksi ruokaillessani taukohuoneessa Essoten 30 min pakollisella lepotauolla, jolloin oleskellaan tietenkin ilman maskeja. Lisäksi työajan katkaisu lisää työssä vietettyä aikaa n 10 h/kk.

SMS

Ihana kansikuva LS 17.2. Iloisia, nauravia, punaposkisia lapsia villasukkajuoksua harrastamassa.

Hyvä mieli

Mikkelin lentokentän voisi laittaa kiihdytysautokäyttöön.

VolvoMies

Nimimerkille M. Pitäisiköhän sinun harkita tuota omaakin ilmaisuasi. Katsos, tuollaista pidettäisi vihapuheena jos se kohdistuisi muihin kuin persuihin. Muuten, neste päässä ei riipu puoluekannasta.

Battis

Kyllä oli ennen miehet rautaa. Nyt on miehet puuta, laivat rautaa. Nykyään on maailman upeimmat koneet ja laitteet, eikä lunta saada pihoilta sekä kaduilla pois säällisessä ajassa.

Nimimerkki

Nyt kun on tuo jättimäinen lumikasa tuolla Rokkalan kaupan pihassa, niin eikö sitä voisi hyödyntää tekemällä siihen vaikkapa lumilinna jossa kahvila?

Vink vink