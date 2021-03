Sano se: Maski on pieni vaiva mutta iso hyöty

Kävin perjantaina Prismassa ja maskiton nainen kalatiskin edessä päästi kunnon aivastelut hihaansa lopulta pyyhkien nenän tuotetta kai.

Maski pieni vaiva,iso hyöty!

Minäkin tavallinen mummo en voi olla ihmettelemättä miksei Karilan latua avata. Eikö rahaa löydy pienikenkäsille, johan on markkinat.

Mielipide

Mikä on tää laturaivo tekijöillä. Ikäihmisiä ei kunnioiteta eikä lapsiperheitä! Olosuhteet parhaat mahdolliset ladun tekoon. Huom. vaalit tulossa.

Äänestäjä

Kiitos keskussairaalan Leiko ja osasto 5 hyvästä ja ammattitaitoisesta hoidosta. Olette totta vie alan ammattilaisia.

Fantastista

Hyvä kirjoitus Matti Kunnas 24.2, kirjoitit asiaa. Toivottavasti emme joudu pääomasijoittajien rahoittajiksi, riittävästi maksettavaa jo nyt.

Kommentti

Osaamistarpeiden kartoitus on tarpeen. Jos hoivalaitoksissa ei muuteta työn kuvaa ja työn jakamista moniosaajille aktiviteettejä ei tule. Perusasioihin eri väki ja aktiviteettien tekijät palkattava erikseen. Perustyö on eri asia kuin motivaatio tehdä aktiviteettejä. Koulutusta on mutta saatko tehdä?

Turhaa työtäkö?